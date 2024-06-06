Рейтинг@Mail.ru
В Новокаховском округе рассказали о последствиях подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:36 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950860018.html
В Новокаховском округе рассказали о последствиях подрыва Каховской ГЭС
В Новокаховском округе рассказали о последствиях подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2024
В Новокаховском округе рассказали о последствиях подрыва Каховской ГЭС
После подрыва Каховской ГЭС в колодцах и водоёмах была обнаружена кишечная палочка, пришлось проводить обязательную вакцинацию и привозить питьевую воду для... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T04:36
2024-06-06T04:36
специальная военная операция на украине
россия
днепр (город)
новая каховка
владимир путин
владимир сальдо
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807034397_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_4fe97ee6bddc116a8aaa881433b88dee.jpg
НОВЫЕ ЛАГЕРЯ, 6 июн - РИА Новости. После подрыва Каховской ГЭС в колодцах и водоёмах была обнаружена кишечная палочка, пришлось проводить обязательную вакцинацию и привозить питьевую воду для жителей, рассказал РИА Новости замглавы Новокаховского округа по социальным вопросам Максим Новак в годовщину разрушения объекта украинскими войсками. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. "Коммунальные службы, МЧС обрабатывали все улицы, хозпостройки, дворы от вредителей, от бактерий и проводилась вакцинация людей. Потому что тогда по санэпидемстанции прошли анализы по колодцам, по всем водоёмам, скважинам. Почему тогда были затраты такие большие питьевой воды — более трехсот тон, потому что найдена была кишечная палочка в том числе", - рассказал чиновник о последствиях подрыва Украиной Каховской ГЭС. Заражение воды наступило из-за того, что вода поднялась и затопила территории, на которых находились разные сельскохозяйственные угодия и кладбища. После чего влага вместе с бактериями проникла в почву и пропитала грунтовые воды, объяснил Новак. Президент России Владимир Путин назвал подрыв ГЭС варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. В конце декабря прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после подрыва ГЭС "Каховского водохранилища как такового уже нет". По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшее преступление", которое нарушило экологическое равновесие.
https://ria.ru/20240604/obstrely-1950324034.html
https://ria.ru/20240519/kastyukevich-1946976050.html
россия
днепр (город)
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807034397_27:0:756:546_1920x0_80_0_0_feab9ccfb57cc327fbd735dd7e4c27b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, днепр (город), новая каховка, владимир путин, владимир сальдо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (город), Новая Каховка, Владимир Путин, Владимир Сальдо, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Новокаховском округе рассказали о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Власти Новокаховского округа: подрыв Каховской ГЭС повлиял на качество воды

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела у въезда на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Стела у въезда на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела у въезда на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВЫЕ ЛАГЕРЯ, 6 июн - РИА Новости. После подрыва Каховской ГЭС в колодцах и водоёмах была обнаружена кишечная палочка, пришлось проводить обязательную вакцинацию и привозить питьевую воду для жителей, рассказал РИА Новости замглавы Новокаховского округа по социальным вопросам Максим Новак в годовщину разрушения объекта украинскими войсками.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Украинские военные усилили обстрелы Каховского водохранилища
4 июня, 09:39
"Коммунальные службы, МЧС обрабатывали все улицы, хозпостройки, дворы от вредителей, от бактерий и проводилась вакцинация людей. Потому что тогда по санэпидемстанции прошли анализы по колодцам, по всем водоёмам, скважинам. Почему тогда были затраты такие большие питьевой воды — более трехсот тон, потому что найдена была кишечная палочка в том числе", - рассказал чиновник о последствиях подрыва Украиной Каховской ГЭС.
Заражение воды наступило из-за того, что вода поднялась и затопила территории, на которых находились разные сельскохозяйственные угодия и кладбища. После чего влага вместе с бактериями проникла в почву и пропитала грунтовые воды, объяснил Новак.
Президент России Владимир Путин назвал подрыв ГЭС варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. В конце декабря прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после подрыва ГЭС "Каховского водохранилища как такового уже нет". По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшее преступление", которое нарушило экологическое равновесие.
Обстановка в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Сенатор рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС
19 мая, 09:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепр (город)Новая КаховкаВладимир ПутинВладимир СальдоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала