В Новокаховском округе рассказали о последствиях подрыва Каховской ГЭС
Власти Новокаховского округа: подрыв Каховской ГЭС повлиял на качество воды
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела у въезда на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Стела у въезда на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
НОВЫЕ ЛАГЕРЯ, 6 июн - РИА Новости. После подрыва Каховской ГЭС в колодцах и водоёмах была обнаружена кишечная палочка, пришлось проводить обязательную вакцинацию и привозить питьевую воду для жителей, рассказал РИА Новости замглавы Новокаховского округа по социальным вопросам Максим Новак в годовщину разрушения объекта украинскими войсками.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня.
"Коммунальные службы, МЧС обрабатывали все улицы, хозпостройки, дворы от вредителей, от бактерий и проводилась вакцинация людей. Потому что тогда по санэпидемстанции прошли анализы по колодцам, по всем водоёмам, скважинам. Почему тогда были затраты такие большие питьевой воды — более трехсот тон, потому что найдена была кишечная палочка в том числе", - рассказал чиновник о последствиях подрыва Украиной Каховской ГЭС.
Заражение воды наступило из-за того, что вода поднялась и затопила территории, на которых находились разные сельскохозяйственные угодия и кладбища. После чего влага вместе с бактериями проникла в почву и пропитала грунтовые воды, объяснил Новак.
Президент России Владимир Путин назвал подрыв ГЭС варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. В конце декабря прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после подрыва ГЭС "Каховского водохранилища как такового уже нет". По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшее преступление", которое нарушило экологическое равновесие.