https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950860018.html

В Новокаховском округе рассказали о последствиях подрыва Каховской ГЭС

В Новокаховском округе рассказали о последствиях подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2024

В Новокаховском округе рассказали о последствиях подрыва Каховской ГЭС

После подрыва Каховской ГЭС в колодцах и водоёмах была обнаружена кишечная палочка, пришлось проводить обязательную вакцинацию и привозить питьевую воду для... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T04:36

2024-06-06T04:36

2024-06-06T04:36

специальная военная операция на украине

россия

днепр (город)

новая каховка

владимир путин

владимир сальдо

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВЫЕ ЛАГЕРЯ, 6 июн - РИА Новости. После подрыва Каховской ГЭС в колодцах и водоёмах была обнаружена кишечная палочка, пришлось проводить обязательную вакцинацию и привозить питьевую воду для жителей, рассказал РИА Новости замглавы Новокаховского округа по социальным вопросам Максим Новак в годовщину разрушения объекта украинскими войсками. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. "Коммунальные службы, МЧС обрабатывали все улицы, хозпостройки, дворы от вредителей, от бактерий и проводилась вакцинация людей. Потому что тогда по санэпидемстанции прошли анализы по колодцам, по всем водоёмам, скважинам. Почему тогда были затраты такие большие питьевой воды — более трехсот тон, потому что найдена была кишечная палочка в том числе", - рассказал чиновник о последствиях подрыва Украиной Каховской ГЭС. Заражение воды наступило из-за того, что вода поднялась и затопила территории, на которых находились разные сельскохозяйственные угодия и кладбища. После чего влага вместе с бактериями проникла в почву и пропитала грунтовые воды, объяснил Новак. Президент России Владимир Путин назвал подрыв ГЭС варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. В конце декабря прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после подрыва ГЭС "Каховского водохранилища как такового уже нет". По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшее преступление", которое нарушило экологическое равновесие.

https://ria.ru/20240604/obstrely-1950324034.html

https://ria.ru/20240519/kastyukevich-1946976050.html

россия

днепр (город)

новая каховка

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россия, днепр (город), новая каховка, владимир путин, владимир сальдо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины