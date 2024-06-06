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В Херсонской области назвали сроки восстановления дамбы Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2024
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04:12 06.06.2024 (обновлено: 05:33 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950858684.html
В Херсонской области назвали сроки восстановления дамбы Каховской ГЭС
В Херсонской области назвали сроки восстановления дамбы Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2024
В Херсонской области назвали сроки восстановления дамбы Каховской ГЭС
Дамба Каховской ГЭС будет восстановлена, поскольку от неё зависит орошение юга Херсонской области, это реально сделать в течение пары лет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T04:12
2024-06-06T05:33
херсонская область
россия
днепр (город)
виталий гур
владимир путин
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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НОВАЯ КАХОВКА, 6 июн - РИА Новости. Дамба Каховской ГЭС будет восстановлена, поскольку от неё зависит орошение юга Херсонской области, это реально сделать в течение пары лет, заявил РИА Новости глава Новокаховского округа Виталий Гура в годовщину разрушения объекта украинскими войсками. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. "Речь идет об этом, и дамба будет в любом случае восстановлена, потому что это та ситуация, от которой зависит орошение полностью всего юга Херсонской области. На данный момент она никак не решается, потому что идут боевые действия. Восстановится дамба — и всё, и работа пойдёт. Я думаю, в течение двух лет это реально сделать", - сказал Гура. Президент России Владимир Путин назвал подрыв ГЭС варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. В конце декабря прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после подрыва ГЭС "Каховского водохранилища как такового уже нет". По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшее преступление", которое нарушило экологическое равновесие.
https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950854207.html
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херсонская область , россия, днепр (город), виталий гур, владимир путин, владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Херсонская область , Россия, Днепр (город), Виталий Гур, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области назвали сроки восстановления дамбы Каховской ГЭС

Глава Новокаховского округа Гура: дамбу Каховской ГЭС восстановят за пару лет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРазрушенная плотина Каховской ГЭС
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Разрушенная плотина Каховской ГЭС. Архивное фото
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НОВАЯ КАХОВКА, 6 июн - РИА Новости. Дамба Каховской ГЭС будет восстановлена, поскольку от неё зависит орошение юга Херсонской области, это реально сделать в течение пары лет, заявил РИА Новости глава Новокаховского округа Виталий Гура в годовщину разрушения объекта украинскими войсками.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня.
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"Речь идет об этом, и дамба будет в любом случае восстановлена, потому что это та ситуация, от которой зависит орошение полностью всего юга Херсонской области. На данный момент она никак не решается, потому что идут боевые действия. Восстановится дамба — и всё, и работа пойдёт. Я думаю, в течение двух лет это реально сделать", - сказал Гура.
Президент России Владимир Путин назвал подрыв ГЭС варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. В конце декабря прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после подрыва ГЭС "Каховского водохранилища как такового уже нет". По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшее преступление", которое нарушило экологическое равновесие.
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Херсонская областьРоссияДнепр (город)Виталий ГурВладимир ПутинВладимир СальдоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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