https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950854207.html
Сальдо назвал вину Киева в разрушении Каховской ГЭС доказанной
Сальдо назвал вину Киева в разрушении Каховской ГЭС доказанной - РИА Новости, 06.06.2024
Сальдо назвал вину Киева в разрушении Каховской ГЭС доказанной
Вина киевского режима в ударах по Каховской ГЭС и ее разрушении доказана и не вызывает сомнений, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T02:38
2024-06-06T02:38
2024-06-06T02:43
специальная военная операция на украине
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владимир сальдо
владимир путин
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн – РИА Новости. Вина киевского режима в ударах по Каховской ГЭС и ее разрушении доказана и не вызывает сомнений, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в годовщину чрезвычайного происшествия. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. "Вина киевского режима в разрушении Каховской ГЭС доказана. Имеющихся фактов и свидетельств было вполне достаточно с самого начала катастрофы", - сказал Сальдо. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240531/ges-1949580583.html
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в мире, россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
Сальдо назвал вину Киева в разрушении Каховской ГЭС доказанной
Сальдо: вина Киева в разрушении Каховской ГЭС доказана и не вызывает сомнений