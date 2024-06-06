https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950854207.html

Сальдо назвал вину Киева в разрушении Каховской ГЭС доказанной

Сальдо назвал вину Киева в разрушении Каховской ГЭС доказанной - РИА Новости, 06.06.2024

Сальдо назвал вину Киева в разрушении Каховской ГЭС доказанной

Вина киевского режима в ударах по Каховской ГЭС и ее разрушении доказана и не вызывает сомнений, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T02:38

2024-06-06T02:38

2024-06-06T02:43

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ГЕНИЧЕСК, 6 июн – РИА Новости. Вина киевского режима в ударах по Каховской ГЭС и ее разрушении доказана и не вызывает сомнений, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в годовщину чрезвычайного происшествия. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. "Вина киевского режима в разрушении Каховской ГЭС доказана. Имеющихся фактов и свидетельств было вполне достаточно с самого начала катастрофы", - сказал Сальдо. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240531/ges-1949580583.html

https://ria.ru/20240519/kastyukevich-1946976050.html

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