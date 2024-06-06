Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал вину Киева в разрушении Каховской ГЭС доказанной - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:38 06.06.2024 (обновлено: 02:43 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950854207.html
Сальдо назвал вину Киева в разрушении Каховской ГЭС доказанной
Сальдо назвал вину Киева в разрушении Каховской ГЭС доказанной - РИА Новости, 06.06.2024
Сальдо назвал вину Киева в разрушении Каховской ГЭС доказанной
Вина киевского режима в ударах по Каховской ГЭС и ее разрушении доказана и не вызывает сомнений, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T02:38
2024-06-06T02:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876575609_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_d1620556bb1380a2d824dc54d6efeb5e.jpg
ГЕНИЧЕСК, 6 июн – РИА Новости. Вина киевского режима в ударах по Каховской ГЭС и ее разрушении доказана и не вызывает сомнений, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в годовщину чрезвычайного происшествия. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. "Вина киевского режима в разрушении Каховской ГЭС доказана. Имеющихся фактов и свидетельств было вполне достаточно с самого начала катастрофы", - сказал Сальдо. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240531/ges-1949580583.html
https://ria.ru/20240519/kastyukevich-1946976050.html
россия
херсонская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876575609_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5c3e3b32806ecb1e050c4e987bbfc29e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
Сальдо назвал вину Киева в разрушении Каховской ГЭС доказанной

Сальдо: вина Киева в разрушении Каховской ГЭС доказана и не вызывает сомнений

© Фото : Planet/TwitterРазрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Planet/Twitter
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 6 июн – РИА Новости. Вина киевского режима в ударах по Каховской ГЭС и ее разрушении доказана и не вызывает сомнений, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в годовщину чрезвычайного происшествия.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт.
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС, заявили в Совфеде
31 мая, 10:11
"Вина киевского режима в разрушении Каховской ГЭС доказана. Имеющихся фактов и свидетельств было вполне достаточно с самого начала катастрофы", - сказал Сальдо.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Обстановка в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Сенатор рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС
19 мая, 09:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьДнепр (город)Владимир СальдоВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала