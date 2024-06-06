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Эксперты отметили усталость от Украины у европейских избирателей - РИА Новости, 06.06.2024
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06:20 06.06.2024 (обновлено: 06:56 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/izbirateli-1950866448.html
Эксперты отметили усталость от Украины у европейских избирателей
Эксперты отметили усталость от Украины у европейских избирателей - РИА Новости, 06.06.2024
Эксперты отметили усталость от Украины у европейских избирателей
Многие европейские избиратели чувствуют общую неудовлетворенность курсом своих стран, в том числе на фоне конфликта на Украине и ущерба от антироссийских... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T06:20
2024-06-06T06:56
украина
европа
россия
богдан безпалько
европарламент
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Многие европейские избиратели чувствуют общую неудовлетворенность курсом своих стран, в том числе на фоне конфликта на Украине и ущерба от антироссийских санкций, что обеспечило усиление правых популистов и евроскептиков перед выборами в Европарламент, считают опрошенные РИА Новости эксперты. С 6 по 9 июня в каждой из 27 стран ЕС пройдет голосование за состав Европарламента на ближайшие пять лет. На избирательные участки приглашаются более 370 миллионов граждан, которым предстоит избрать 720 депутатов. После выборов ожидается "поправение, вероятно, довольно серьезное", предположил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Егор Сергеев. По его словам, избиратели во многом устали от "политического мейнстрима", они ощущают неправильность курса на уровне ЕС и в конкретных странах. Это связано с системным кризисом экономической модели, систем здравоохранения, пенсионных систем, объяснил собеседник, в том числе сказывается и конфликт на Украине. "Он (конфликт - ред.) как фон, знаете, воспринимается, давит постоянно. Усталость, конечно, накапливается", - сказал собеседник агентства. Накоплению усталости у европейских избирателей, вероятно, способствует и экономический ущерб от санкций, добавил эксперт. "Вот у нас тут кризис внутри, а вы еще там что-то делаете, ограничиваете, допустим, поставки энергоресурсов", - объяснил он позицию избирателей, отметив, что это важная причина общего недовольства, но не первоочередная. Все большую усталость населения Европы, в том числе на фоне санкций и конфликта на Украине, отметил в разговоре с агентством и член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. Комментируя рост популярности правых евроскептиков, он подчеркнул, что многие избиратели в таких условиях не видят перспектив у самого Евросоюза. Однако эти перемены малозначительны для России, считает он. "Очень многие из партий правых евроскептиков являются русофобскими, или их лидеры являются русофобскими. Самый яркий пример - "Право и справедливость". Это тоже евроскептики. Причем можно проследить все эти партии по всей Европе, даже до самых маленьких стран - до Португалии, Словакии и так далее. Там много консерваторов, много евроскептиков, которые при этом вполне разделяют русофобскую повестку, и в силу этого их тоже будут использовать против России", - объяснил свою точку зрения Безпалько.
https://ria.ru/20240421/evropa-1940841503.html
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украина, европа, россия, богдан безпалько, европарламент, евросоюз, мгимо
Украина, Европа, Россия, Богдан Безпалько, Европарламент, Евросоюз, МГИМО
Эксперты отметили усталость от Украины у европейских избирателей

Эксперт считают, что многие избиратели в ЕС уже устали от Украины

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Многие европейские избиратели чувствуют общую неудовлетворенность курсом своих стран, в том числе на фоне конфликта на Украине и ущерба от антироссийских санкций, что обеспечило усиление правых популистов и евроскептиков перед выборами в Европарламент, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
С 6 по 9 июня в каждой из 27 стран ЕС пройдет голосование за состав Европарламента на ближайшие пять лет. На избирательные участки приглашаются более 370 миллионов граждан, которым предстоит избрать 720 депутатов.
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После выборов ожидается "поправение, вероятно, довольно серьезное", предположил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Егор Сергеев. По его словам, избиратели во многом устали от "политического мейнстрима", они ощущают неправильность курса на уровне ЕС и в конкретных странах. Это связано с системным кризисом экономической модели, систем здравоохранения, пенсионных систем, объяснил собеседник, в том числе сказывается и конфликт на Украине.
"Он (конфликт - ред.) как фон, знаете, воспринимается, давит постоянно. Усталость, конечно, накапливается", - сказал собеседник агентства.
Накоплению усталости у европейских избирателей, вероятно, способствует и экономический ущерб от санкций, добавил эксперт. "Вот у нас тут кризис внутри, а вы еще там что-то делаете, ограничиваете, допустим, поставки энергоресурсов", - объяснил он позицию избирателей, отметив, что это важная причина общего недовольства, но не первоочередная.
Все большую усталость населения Европы, в том числе на фоне санкций и конфликта на Украине, отметил в разговоре с агентством и член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. Комментируя рост популярности правых евроскептиков, он подчеркнул, что многие избиратели в таких условиях не видят перспектив у самого Евросоюза. Однако эти перемены малозначительны для России, считает он.
"Очень многие из партий правых евроскептиков являются русофобскими, или их лидеры являются русофобскими. Самый яркий пример - "Право и справедливость". Это тоже евроскептики. Причем можно проследить все эти партии по всей Европе, даже до самых маленьких стран - до Португалии, Словакии и так далее. Там много консерваторов, много евроскептиков, которые при этом вполне разделяют русофобскую повестку, и в силу этого их тоже будут использовать против России", - объяснил свою точку зрения Безпалько.
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