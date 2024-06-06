https://ria.ru/20240606/investitsii-1950996223.html
Липецкая область планирует привлечь инвестиции на 75 млрд рублей на ПМЭФ
Липецкая область планирует привлечь инвестиции на 75 млрд рублей на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Липецкая область планирует привлечь инвестиции на 75 млрд рублей на ПМЭФ
В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) делегация Липецкой области планирует заключить не менее 20 соглашений на общую сумму... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:03
2024-06-06T14:03
2024-06-06T14:03
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
пмэф
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ЛИПЕЦК, 6 июн — РИА Новости. В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) делегация Липецкой области планирует заключить не менее 20 соглашений на общую сумму свыше 75 миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. "За последние три года эта сумма рекордная для Липецкой области — больше, чем в 2022-м и 2023-м вместе. Будут соглашения по развитию туризма, сельского хозяйства, строительной сферы и, конечно, новые промышленные инвестпроекты", – отметил губернатор. Артамонов также отметил, что важное место в работе липецкой делегации занимают социальные вопросы, направленные на повышение качества жизни в регионе. "Современный ПМЭФ — это не только про деньги и новые заводы. В этом году ряд соглашений направлен на развитие образования и поддержку многодетных семей. Да и в целом все, что мы здесь обсуждаем, решаем и заключаем, делается на благо региона и его жителей", – прокомментировал Артамонов. Он напомнил, что в первый день работы форума Липецкая область заключила два соглашения – с компаниями "Рунит" и "Фудмикс". Оба предприятия разместят производства на елецком участке ОЭЗ "Липецк" и инвестируют в их развитие в общей сложности около одного миллиарда рублей. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231220/biznes-1916872028.html
https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950653374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, "липецк", пмэф
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк", ПМЭФ
ЛИПЕЦК, 6 июн — РИА Новости. В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) делегация Липецкой области планирует заключить не менее 20 соглашений на общую сумму свыше 75 миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"За последние три года эта сумма рекордная для Липецкой области — больше, чем в 2022-м и 2023-м вместе. Будут соглашения по развитию туризма, сельского хозяйства, строительной сферы и, конечно, новые промышленные инвестпроекты", – отметил губернатор.
Артамонов также отметил, что важное место в работе липецкой делегации занимают социальные вопросы, направленные на повышение качества жизни в регионе.
"Современный ПМЭФ — это не только про деньги и новые заводы. В этом году ряд соглашений направлен на развитие образования и поддержку многодетных семей. Да и в целом все, что мы здесь обсуждаем, решаем и заключаем, делается на благо региона и его жителей", – прокомментировал Артамонов.
Он напомнил, что в первый день работы форума Липецкая область заключила два соглашения – с компаниями "Рунит" и "Фудмикс". Оба предприятия разместят производства на елецком участке ОЭЗ "Липецк
" и инвестируют в их развитие в общей сложности около одного миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.