https://ria.ru/20240606/investitsii-1950933866.html

Решетников рассказал о запросах РСПП по инвестиционному налоговому вычету

Решетников рассказал о запросах РСПП по инвестиционному налоговому вычету - РИА Новости, 06.06.2024

Решетников рассказал о запросах РСПП по инвестиционному налоговому вычету

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что вряд ли получится удовлетворить все запросы Российского союза промышленников и предпринимателей по... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:39

2024-06-06T11:39

2024-06-06T11:59

пмэф-2024

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

максим решетников

александр шохин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что вряд ли получится удовлетворить все запросы Российского союза промышленников и предпринимателей по федеральному инвестиционному налоговому вычету, предстоит сложная дискуссия.Глава РСПП Александр Шохин в рамках дискуссии на ПМЭФ заявил, что его беспокоит неопределенность по поводу федерального инвестиционного вычета. Организация предлагала сделать его "глубоким и серьезным", чтобы любые инвестиции в основной капитал, технологическое перевооружение, территории присутствия, образование и здоровье сотрудников поощрялись федеральным инвествычетом."Это сейчас, действительно, ключевой вопрос. В законе этот вопрос вынесен на уровень правительства, но и наверное по-другому быть не может, потому что, очевидно, баланс придется искать динамически. Сложный будет разговор, я не думаю, что все запросы Александра Николаевича удастся удовлетворить, нам придется таргетировать инвестиции, выделять приоритеты. Как избежать принципа индивидуализации льгот - мы это сможем преодолеть на этапе механики", - сказал Решетников, выступая на форуме.Он подчеркнул, что в любом случае объемы и глубина инвестиционного вычета не будут автоматическими, их придется определять в каких-то параметрах, и под эти параметры подстраивать приоритеты.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://realty.ria.ru/20240131/vychet-1924585651.html

https://ria.ru/20240606/reshetnikov-1950914491.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, максим решетников, александр шохин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)