Рейтинг@Mail.ru
Решетников рассказал о запросах РСПП по инвестиционному налоговому вычету - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
11:39 06.06.2024 (обновлено: 11:59 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/investitsii-1950933866.html
Решетников рассказал о запросах РСПП по инвестиционному налоговому вычету
Решетников рассказал о запросах РСПП по инвестиционному налоговому вычету - РИА Новости, 06.06.2024
Решетников рассказал о запросах РСПП по инвестиционному налоговому вычету
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что вряд ли получится удовлетворить все запросы Российского союза промышленников и предпринимателей по... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:39
2024-06-06T11:59
пмэф-2024
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
максим решетников
александр шохин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950918891_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8ee1e84d2be87344250cd35251fa554.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что вряд ли получится удовлетворить все запросы Российского союза промышленников и предпринимателей по федеральному инвестиционному налоговому вычету, предстоит сложная дискуссия.Глава РСПП Александр Шохин в рамках дискуссии на ПМЭФ заявил, что его беспокоит неопределенность по поводу федерального инвестиционного вычета. Организация предлагала сделать его "глубоким и серьезным", чтобы любые инвестиции в основной капитал, технологическое перевооружение, территории присутствия, образование и здоровье сотрудников поощрялись федеральным инвествычетом."Это сейчас, действительно, ключевой вопрос. В законе этот вопрос вынесен на уровень правительства, но и наверное по-другому быть не может, потому что, очевидно, баланс придется искать динамически. Сложный будет разговор, я не думаю, что все запросы Александра Николаевича удастся удовлетворить, нам придется таргетировать инвестиции, выделять приоритеты. Как избежать принципа индивидуализации льгот - мы это сможем преодолеть на этапе механики", - сказал Решетников, выступая на форуме.Он подчеркнул, что в любом случае объемы и глубина инвестиционного вычета не будут автоматическими, их придется определять в каких-то параметрах, и под эти параметры подстраивать приоритеты.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://realty.ria.ru/20240131/vychet-1924585651.html
https://ria.ru/20240606/reshetnikov-1950914491.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950918891_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_450cae2a01a1bbd0fe604a7b021f9fc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, максим решетников, александр шохин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Российский союз промышленников и предпринимателей, Максим Решетников, Александр Шохин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников рассказал о запросах РСПП по инвестиционному налоговому вычету

Решетников: по запросам РСПП по инвестиционному вычету предстоят дискуссии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на ПМЭФ-2024
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что вряд ли получится удовлетворить все запросы Российского союза промышленников и предпринимателей по федеральному инвестиционному налоговому вычету, предстоит сложная дискуссия.
Глава РСПП Александр Шохин в рамках дискуссии на ПМЭФ заявил, что его беспокоит неопределенность по поводу федерального инвестиционного вычета. Организация предлагала сделать его "глубоким и серьезным", чтобы любые инвестиции в основной капитал, технологическое перевооружение, территории присутствия, образование и здоровье сотрудников поощрялись федеральным инвествычетом.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Госдума отклонила проект о вычете по НДФЛ для арендаторов жилья
31 января, 14:46
"Это сейчас, действительно, ключевой вопрос. В законе этот вопрос вынесен на уровень правительства, но и наверное по-другому быть не может, потому что, очевидно, баланс придется искать динамически. Сложный будет разговор, я не думаю, что все запросы Александра Николаевича удастся удовлетворить, нам придется таргетировать инвестиции, выделять приоритеты. Как избежать принципа индивидуализации льгот - мы это сможем преодолеть на этапе механики", - сказал Решетников, выступая на форуме.
Он подчеркнул, что в любом случае объемы и глубина инвестиционного вычета не будут автоматическими, их придется определять в каких-то параметрах, и под эти параметры подстраивать приоритеты.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Андрей Макаров, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и Максим Решетников на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Решетников оценил влияние налоговых изменений на инвестиции
10:51
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссийский союз промышленников и предпринимателейМаксим РешетниковАлександр ШохинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала