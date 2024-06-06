https://ria.ru/20240606/innopraktika-1951035206.html

В "Иннопрактике" заявили о необходимости создания экосистемы инноваций

В "Иннопрактике" заявили о необходимости создания экосистемы инноваций - РИА Новости, 06.06.2024

В "Иннопрактике" заявили о необходимости создания экосистемы инноваций

Курс на импортоопережение требует создания экосистемы инноваций, это будет способствовать вовлечению молодежи в высокотехнологичные сферы и содействовать... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:27

2024-06-06T15:27

2024-06-06T15:27

пмэф-2024

технологии

россия

наталия попова

иннопрактика

газпромбанк

газпром-медиа холдинг

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Курс на импортоопережение требует создания экосистемы инноваций, это будет способствовать вовлечению молодежи в высокотехнологичные сферы и содействовать опережающему развитию технологий, заявила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова на сессии "Инноватор как новая ментальность" в рамках ПМЭФ. "Курс на импортоопережение требует создания поддерживающей среды - экосистемы инноваций... Формирование экосистемы инноваций, в том числе и популяризация научно-технологических достижений России, способствуют вовлечению молодежи в наукоемкие и высокотехнологичные сферы и, как следствие, содействуют опережающему развитию технологий", - сказала Попова. По ее словам, будущее инноваций в России – это развитие и подготовка высококвалифицированных кадров, привлечение инвестиций, появление новых отраслей и рынков, повышение конкурентоспособности страны. Попова отметила, что в этом процессе инноватор становится одной из центральных фигур, лидером мнения, влияющим на ментальность общества и определяющим вектор его развития. "Для этого важно формировать такую общественную повестку, где наука и технологии – сферы, существенно влияющие на развитие российской экономики, а также привлекательные для самореализации, социального и личностного роста молодежи", - подчеркнула первый заместитель генерального директора "Иннопрактики". По ее мнению, большую роль в популяризации науки и ученых играет медийное пространство. Она сообщила, что для привлечения внимания широкой аудитории к этой тематике "Иннопрактика" создала несколько телевизионных проектов. "Для объединения интеллектуальной молодежи и ее вовлечения в жизнь страны "Иннопрактика", "Газпромбанк", "Газпром-Медиа Холдинг" и продюсерский центр "Инсайт Люди" в 2023 году учредили молодежное сообщество ВЫЗОВ. Импульсом послужил успех двух сезонов телешоу "Вызов" на ТНТ, показавших рост внимания аудитории развлекательного канала к молодым представителям науки и академического искусства", - рассказала Попова. Первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" уточнила, что одна из главных целей сообщества – продвижение научных и культурных достижений России в медиапространстве силами молодежи и, в основном, для молодежной среды. "Молодые исследователи увлечены своей работой и заинтересованы в нетворкинге, продвижении своих идей, а с помощью профессионалов медиасферы сделать это можно быстрее и эффективнее. Для молодых ученых и инноваторов наше сообщество дает возможность прокачать свои навыки работы в медиа и социальных сетях, узнать о проектах других команд, специалистов и, возможно, создать научные коллаборации", - рассказала Попова. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240605/regulyatorika-1950804758.html

https://ria.ru/20240603/belousov-1950130909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, наталия попова, иннопрактика, газпромбанк, газпром-медиа холдинг, экономика