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Пик годовой инфляции в России придется на июнь-июль - РИА Новости, 06.06.2024
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15:22 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/inflyatsiya-1951032419.html
Пик годовой инфляции в России придется на июнь-июль
Пик годовой инфляции в России придется на июнь-июль - РИА Новости, 06.06.2024
Пик годовой инфляции в России придется на июнь-июль
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пик годовой инфляции в России придется на июнь-июль, с августа-сентября начнется замедление; по итогам года инфляция может... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:22
2024-06-06T15:22
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мэр
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пик годовой инфляции в России придется на июнь-июль, с августа-сентября начнется замедление; по итогам года инфляция может быть чуть выше нынешнего прогноза, но пока говорить об этом рано, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития в кулуарах ПМЭФ. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2024 году составит 5,1%. Как отметил представитель министерства, в последние недели на инфляцию оказывают влияние разовые факторы, в частности индексация тарифов на общественный транспорт. "В июле будет индексация тарифов на услуги ЖКХ, а в прошлом году ее не было. Но это все разовые факторы. Если мы возьмем условно продовольственные, непродовольственные товары, то видим, что ситуация все последние недели относительно стабильна, внутри идут определенные изменения, но в общем и целом инфляция стабилизировалась", - сказал представитель МЭР. "Думаю, мы в районе пика по годовой инфляции будем в июне-июле, а с августа-сентября мы начнем снижаться. В июле-августе обновим прогнозы, может быть, будет чуть выше того, что мы прогнозировали, но пока говорить рано", - добавил он. Представитель министерства также добавил, что меры ЦБ, в том числе процентные ставки работают, депозиты действительно ощутимо выросли за последние месяцы.
https://ria.ru/20240508/inflyatsiya-1944781769.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мэр, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), МЭР, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Пик годовой инфляции в России придется на июнь-июль

МЭР: пик годовой инфляции в РФ придется на июнь-июль, может быть выше прогноза

© AP Photo / Michael ProbstЖенщина с маленькой тележкой возле магазина низких цен во Франкфурте, Германия
Женщина с маленькой тележкой возле магазина низких цен во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Michael Probst
Женщина с маленькой тележкой возле магазина низких цен во Франкфурте, Германия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пик годовой инфляции в России придется на июнь-июль, с августа-сентября начнется замедление; по итогам года инфляция может быть чуть выше нынешнего прогноза, но пока говорить об этом рано, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития в кулуарах ПМЭФ.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2024 году составит 5,1%.
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Как отметил представитель министерства, в последние недели на инфляцию оказывают влияние разовые факторы, в частности индексация тарифов на общественный транспорт.
"В июле будет индексация тарифов на услуги ЖКХ, а в прошлом году ее не было. Но это все разовые факторы. Если мы возьмем условно продовольственные, непродовольственные товары, то видим, что ситуация все последние недели относительно стабильна, внутри идут определенные изменения, но в общем и целом инфляция стабилизировалась", - сказал представитель МЭР.
"Думаю, мы в районе пика по годовой инфляции будем в июне-июле, а с августа-сентября мы начнем снижаться. В июле-августе обновим прогнозы, может быть, будет чуть выше того, что мы прогнозировали, но пока говорить рано", - добавил он.
Представитель министерства также добавил, что меры ЦБ, в том числе процентные ставки работают, депозиты действительно ощутимо выросли за последние месяцы.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)МЭРЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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