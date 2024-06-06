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Параллельный импорт продлят на 2025 год - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:01 06.06.2024 (обновлено: 18:31 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/import-1951108845.html
Параллельный импорт продлят на 2025 год
Параллельный импорт продлят на 2025 год - РИА Новости, 06.06.2024
Параллельный импорт продлят на 2025 год
Параллельный импорт продолжит действовать в России в 2025 году, однако перечень товаров уменьшится, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:01
2024-06-06T18:31
пмэф-2024
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
антон алиханов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Параллельный импорт продолжит действовать в России в 2025 году, однако перечень товаров уменьшится, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24"."Параллельный импорт — мы приняли в правительстве решение продлить его на следующий год, на 2025 год, имея в виду постепенное сокращение указанных в этом перечне направлений и продукции, которая сегодня разрешена к поставке по этому механизму", — сказал он на полях ПМЭФ.Мантуров добавил, что по мере выпуска российской продукции соответствующего качества в достаточных объемах возможности параллельного импорта будут сужаться. Он подчеркнул, что это осознанный подход.Ранее в четверг глава Минпромторга Антон Алиханов заявил в интервью РИА Новости, что ведомство выступает за продление параллельного импорта на следующий год с дальнейшим сокращением его перечня. Он отметил, что порядка 600 товарных позиций уже в текущем году могут исключить из этого списка, работа над этим вопросом продолжается.Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт в условиях западных санкций. Список зарубежных товаров и производителей формирует Министерство промышленности и торговли. В ведомстве подчеркивали, что этот механизм не означает легализацию контрафакта — мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.Как уточняли в Минпромторге, для включения или исключения бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки и закрыла свое производство в России, то она попадает в список. Если же иностранные партнеры выполняют контрактные обязательства, их продукция в достаточном количестве представлена на рынке и ее поставляют отечественным предприятиям — бренд из перечня исключают.
https://ria.ru/20240603/rossiya-1950092744.html
https://ria.ru/20240209/import-1926284029.html
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), антон алиханов
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Антон Алиханов
Параллельный импорт продлят на 2025 год

Мантуров: параллельный импорт продлят на 2025 год с сокращением перечня товаров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Параллельный импорт продолжит действовать в России в 2025 году, однако перечень товаров уменьшится, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
«
"Параллельный импорт — мы приняли в правительстве решение продлить его на следующий год, на 2025 год, имея в виду постепенное сокращение указанных в этом перечне направлений и продукции, которая сегодня разрешена к поставке по этому механизму", — сказал он на полях ПМЭФ.
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Мантуров добавил, что по мере выпуска российской продукции соответствующего качества в достаточных объемах возможности параллельного импорта будут сужаться. Он подчеркнул, что это осознанный подход.
Ранее в четверг глава Минпромторга Антон Алиханов заявил в интервью РИА Новости, что ведомство выступает за продление параллельного импорта на следующий год с дальнейшим сокращением его перечня. Он отметил, что порядка 600 товарных позиций уже в текущем году могут исключить из этого списка, работа над этим вопросом продолжается.
Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт в условиях западных санкций. Список зарубежных товаров и производителей формирует Министерство промышленности и торговли. В ведомстве подчеркивали, что этот механизм не означает легализацию контрафакта — мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.
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Как уточняли в Минпромторге, для включения или исключения бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки и закрыла свое производство в России, то она попадает в список. Если же иностранные партнеры выполняют контрактные обязательства, их продукция в достаточном количестве представлена на рынке и ее поставляют отечественным предприятиям — бренд из перечня исключают.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Антон Алиханов
 
 
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