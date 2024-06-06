https://ria.ru/20240606/import-1951108845.html

Параллельный импорт продлят на 2025 год

Параллельный импорт продлят на 2025 год - РИА Новости, 06.06.2024

Параллельный импорт продлят на 2025 год

Параллельный импорт продолжит действовать в России в 2025 году, однако перечень товаров уменьшится, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:01

2024-06-06T18:01

2024-06-06T18:31

пмэф-2024

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

антон алиханов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Параллельный импорт продолжит действовать в России в 2025 году, однако перечень товаров уменьшится, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24"."Параллельный импорт — мы приняли в правительстве решение продлить его на следующий год, на 2025 год, имея в виду постепенное сокращение указанных в этом перечне направлений и продукции, которая сегодня разрешена к поставке по этому механизму", — сказал он на полях ПМЭФ.Мантуров добавил, что по мере выпуска российской продукции соответствующего качества в достаточных объемах возможности параллельного импорта будут сужаться. Он подчеркнул, что это осознанный подход.Ранее в четверг глава Минпромторга Антон Алиханов заявил в интервью РИА Новости, что ведомство выступает за продление параллельного импорта на следующий год с дальнейшим сокращением его перечня. Он отметил, что порядка 600 товарных позиций уже в текущем году могут исключить из этого списка, работа над этим вопросом продолжается.Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт в условиях западных санкций. Список зарубежных товаров и производителей формирует Министерство промышленности и торговли. В ведомстве подчеркивали, что этот механизм не означает легализацию контрафакта — мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.Как уточняли в Минпромторге, для включения или исключения бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки и закрыла свое производство в России, то она попадает в список. Если же иностранные партнеры выполняют контрактные обязательства, их продукция в достаточном количестве представлена на рынке и ее поставляют отечественным предприятиям — бренд из перечня исключают.

https://ria.ru/20240603/rossiya-1950092744.html

https://ria.ru/20240209/import-1926284029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), антон алиханов