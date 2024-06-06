https://ria.ru/20240606/guterresh-1951182685.html

Гутерреш осудил авиаудар Израиля по школе в лагере беженцев в Газе

Гутерреш осудил авиаудар Израиля по школе в лагере беженцев в Газе - РИА Новости, 06.06.2024

Гутерреш осудил авиаудар Израиля по школе в лагере беженцев в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил ночной авиаудар Израиля по зданию школы БАПОР в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа, говорится в комментарии официального РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T23:14

2024-06-06T23:14

2024-06-06T23:14

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антониу гутерреш

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 6 июн - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил ночной авиаудар Израиля по зданию школы БАПОР в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа, говорится в комментарии официального представителя генсека. "Генеральный секретарь осуждает ночной авиаудар Израиля по школе БАПОР в лагере беженцев Нусейрат, где проживают около шести тысяч внутренне перемещенных лиц. Сообщается, что в результате нападения погибли более 30 человек, в том числе 14 детей, многие получили ранения", - сказано в комментарии. Гутерреш подчеркивает, что помещения ООН неприкосновенны, в том числе во время вооруженного конфликта, и должны всегда охраняться всеми сторонами. "Он повторяет свои призывы к немедленному гуманитарному прекращению огня и немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа", - указали в офисе. Ранее агентство Синьхуа передавало со ссылкой на источники, что в результате авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения. Позднее число погибших при авиаударе возросло до 45.

https://ria.ru/20240606/gosdep-1951166497.html

https://ria.ru/20240605/khezbolla-1950719342.html

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в мире, израиль, антониу гутерреш, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году