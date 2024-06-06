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Гутерреш осудил авиаудар Израиля по школе в лагере беженцев в Газе - РИА Новости, 06.06.2024
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23:14 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/guterresh-1951182685.html
Гутерреш осудил авиаудар Израиля по школе в лагере беженцев в Газе
Гутерреш осудил авиаудар Израиля по школе в лагере беженцев в Газе - РИА Новости, 06.06.2024
Гутерреш осудил авиаудар Израиля по школе в лагере беженцев в Газе
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил ночной авиаудар Израиля по зданию школы БАПОР в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа, говорится в комментарии официального РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T23:14
2024-06-06T23:14
в мире
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антониу гутерреш
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бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 6 июн - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил ночной авиаудар Израиля по зданию школы БАПОР в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа, говорится в комментарии официального представителя генсека. "Генеральный секретарь осуждает ночной авиаудар Израиля по школе БАПОР в лагере беженцев Нусейрат, где проживают около шести тысяч внутренне перемещенных лиц. Сообщается, что в результате нападения погибли более 30 человек, в том числе 14 детей, многие получили ранения", - сказано в комментарии. Гутерреш подчеркивает, что помещения ООН неприкосновенны, в том числе во время вооруженного конфликта, и должны всегда охраняться всеми сторонами. "Он повторяет свои призывы к немедленному гуманитарному прекращению огня и немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа", - указали в офисе. Ранее агентство Синьхуа передавало со ссылкой на источники, что в результате авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения. Позднее число погибших при авиаударе возросло до 45.
https://ria.ru/20240606/gosdep-1951166497.html
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в мире, израиль, антониу гутерреш, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Антониу Гутерреш, ООН, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гутерреш осудил авиаудар Израиля по школе в лагере беженцев в Газе

Гутерреш осудил ночной авиаудар Израиля по школе БАПОР в лагере беженцев в Газе

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
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ООН, 6 июн - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил ночной авиаудар Израиля по зданию школы БАПОР в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа, говорится в комментарии официального представителя генсека.
«
"Генеральный секретарь осуждает ночной авиаудар Израиля по школе БАПОР в лагере беженцев Нусейрат, где проживают около шести тысяч внутренне перемещенных лиц. Сообщается, что в результате нападения погибли более 30 человек, в том числе 14 детей, многие получили ранения", - сказано в комментарии.
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Гутерреш подчеркивает, что помещения ООН неприкосновенны, в том числе во время вооруженного конфликта, и должны всегда охраняться всеми сторонами.
«
"Он повторяет свои призывы к немедленному гуманитарному прекращению огня и немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа", - указали в офисе.
Ранее агентство Синьхуа передавало со ссылкой на источники, что в результате авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения. Позднее число погибших при авиаударе возросло до 45.
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В миреИзраильАнтониу ГутеррешООНБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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