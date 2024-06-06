https://ria.ru/20240606/guardian-1951166206.html

"Очень тяжело". На Западе рассказали о проблемах Украины с мобилизацией

"Очень тяжело". На Западе рассказали о проблемах Украины с мобилизацией - РИА Новости, 06.06.2024

"Очень тяжело". На Западе рассказали о проблемах Украины с мобилизацией

Ситуация с военным призывом на Украине крайне тяжелая, пишет британская газета The Guardian. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T21:25

2024-06-06T21:25

2024-06-06T21:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ситуация с военным призывом на Украине крайне тяжелая, пишет британская газета The Guardian."Эмоционально это очень тяжело. Иногда к концу дня у меня руки трясутся так же сильно, как было на передовой", — рассказал журналистам сотрудник ТЦК Юрий Пихота, который занимается проверкой потенциальных призывников в Киеве.В статье сообщается, что наказание за игнорирование повестки включает ряд штрафов и, в конечном итоге, уголовную ответственность. Многие мужчины стали прятаться дома, боясь нарваться на мобилизационные отряды. Другие платят взятки, чтобы получить медицинские справки или сбежать из страны. Подобная ситуация наблюдается по всей Украине."Многие думают, что ответственные за мобилизацию офицеры получили эту работу за деньги и сейчас уклоняются от "настоящей" военной службы на фронте <…> Враждебность к мобилизационным органам только усилилась после серии коррупционных дел, которые выявили, что офицеры срочной службы брали взятки у тех, кто хотел уклониться от призыва", — пишет The Guardian.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.В апреле Владимир Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. Несмотря на постоянное ужесточение норм, в стране звучат требования понизить возраст призыва на службу до 18 лет.

https://ria.ru/20240606/vsu-1951153985.html

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украина

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в мире, украина, киев, владимир зеленский