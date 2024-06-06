https://ria.ru/20240606/gazifikatsiya-1951174534.html

Глава Самарской области обсудил на ПМЭФ планы газификации региона

Глава Самарской области обсудил на ПМЭФ планы газификации региона - РИА Новости, 06.06.2024

Глава Самарской области обсудил на ПМЭФ планы газификации региона

Реализацию программы газификации Самарской области, вопросы догазификации, подключения к газу промышленных и социальных объектов обсудили на встрече в рамках... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T22:08

2024-06-06T22:08

2024-06-06T22:08

пмэф-2024

экономика

самарская область

вячеслав федорищев

волжский

красноярский район

газпром

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САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Реализацию программы газификации Самарской области, вопросы догазификации, подключения к газу промышленных и социальных объектов обсудили на встрече в рамках ПМЭФ врио губернатора области Вячеслав Федорищев и генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как сообщил Густов, уровень газификации в Самарской области превышает 94%, компания сконцентрирована на развитии и модернизации газовой инфраструктуры региона. Так, по итогам реализации программы развития газоснабжения и газификации субъекта на 2021-2025 годы будет построено в общей сложности 11 межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации населенных пунктов в Сызранском, Безенчукском, Волжском и Красноярском районах, проведено техническое перевооружение 10 ГРС и реконструкция одного газопровода-отвода и ГРС. Также будут построены два газопровода-отвода с ГРС – в Волжском и Сергиевском районах области. Сооружение первого объекта – в Волжском районе – уже завершено. "Основной акцент в рамках пятилетней программы сделан на строительстве и модернизации источников газоснабжения. Реализация данных проектов позволит повысить надежность газоснабжения существующих потребителей и подключить к сетям новых. Рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с властями региона в вопросах развития газовой инфраструктуры субъекта", - приводятся в сообщении слова Густова. Еще одно направление развития сотрудничества компании, властей Самарской области и регионального оператора газификации – догазификация, в том числе догазификация домов в СНТ. "В регионе на сегодняшний день хороший уровень газификации, но есть и вопросы. "Газпром" - наш стратегический партнер. Сегодняшняя встреча дает уверенность, что мы решим все имеющиеся вопросы и будем двигаться вперед. Промышленность будет развиваться опережающими темпами, есть большое количество заявок на подключение газа, поэтому будем работать при поддержке коллег и партнеров", - заявил Федорищев.

https://ria.ru/20240606/polupritsepy-1951173449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, самарская область, вячеслав федорищев, волжский, красноярский район, газпром