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Глава Самарской области обсудил на ПМЭФ планы газификации региона - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:08 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/gazifikatsiya-1951174534.html
Глава Самарской области обсудил на ПМЭФ планы газификации региона
Глава Самарской области обсудил на ПМЭФ планы газификации региона - РИА Новости, 06.06.2024
Глава Самарской области обсудил на ПМЭФ планы газификации региона
Реализацию программы газификации Самарской области, вопросы догазификации, подключения к газу промышленных и социальных объектов обсудили на встрече в рамках... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:08
2024-06-06T22:08
пмэф-2024
экономика
самарская область
вячеслав федорищев
волжский
красноярский район
газпром
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САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Реализацию программы газификации Самарской области, вопросы догазификации, подключения к газу промышленных и социальных объектов обсудили на встрече в рамках ПМЭФ врио губернатора области Вячеслав Федорищев и генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как сообщил Густов, уровень газификации в Самарской области превышает 94%, компания сконцентрирована на развитии и модернизации газовой инфраструктуры региона. Так, по итогам реализации программы развития газоснабжения и газификации субъекта на 2021-2025 годы будет построено в общей сложности 11 межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации населенных пунктов в Сызранском, Безенчукском, Волжском и Красноярском районах, проведено техническое перевооружение 10 ГРС и реконструкция одного газопровода-отвода и ГРС. Также будут построены два газопровода-отвода с ГРС – в Волжском и Сергиевском районах области. Сооружение первого объекта – в Волжском районе – уже завершено. "Основной акцент в рамках пятилетней программы сделан на строительстве и модернизации источников газоснабжения. Реализация данных проектов позволит повысить надежность газоснабжения существующих потребителей и подключить к сетям новых. Рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с властями региона в вопросах развития газовой инфраструктуры субъекта", - приводятся в сообщении слова Густова. Еще одно направление развития сотрудничества компании, властей Самарской области и регионального оператора газификации – догазификация, в том числе догазификация домов в СНТ. "В регионе на сегодняшний день хороший уровень газификации, но есть и вопросы. "Газпром" - наш стратегический партнер. Сегодняшняя встреча дает уверенность, что мы решим все имеющиеся вопросы и будем двигаться вперед. Промышленность будет развиваться опережающими темпами, есть большое количество заявок на подключение газа, поэтому будем работать при поддержке коллег и партнеров", - заявил Федорищев.
https://ria.ru/20240606/polupritsepy-1951173449.html
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экономика, самарская область, вячеслав федорищев, волжский, красноярский район, газпром
ПМЭФ-2024, Экономика, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Волжский, Красноярский район, Газпром

Глава Самарской области обсудил на ПМЭФ планы газификации региона

© Фото: пресс-служба правительства Самарской области врио губернатора области Вячеслав Федорищев и генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов
врио губернатора области Вячеслав Федорищев и генеральный директор Газпром межрегионгаз Сергей Густов
© Фото: пресс-служба правительства Самарской области
врио губернатора области Вячеслав Федорищев и генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Архивное фото
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САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Реализацию программы газификации Самарской области, вопросы догазификации, подключения к газу промышленных и социальных объектов обсудили на встрече в рамках ПМЭФ врио губернатора области Вячеслав Федорищев и генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как сообщил Густов, уровень газификации в Самарской области превышает 94%, компания сконцентрирована на развитии и модернизации газовой инфраструктуры региона. Так, по итогам реализации программы развития газоснабжения и газификации субъекта на 2021-2025 годы будет построено в общей сложности 11 межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации населенных пунктов в Сызранском, Безенчукском, Волжском и Красноярском районах, проведено техническое перевооружение 10 ГРС и реконструкция одного газопровода-отвода и ГРС. Также будут построены два газопровода-отвода с ГРС – в Волжском и Сергиевском районах области. Сооружение первого объекта – в Волжском районе – уже завершено.
«
"Основной акцент в рамках пятилетней программы сделан на строительстве и модернизации источников газоснабжения. Реализация данных проектов позволит повысить надежность газоснабжения существующих потребителей и подключить к сетям новых. Рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с властями региона в вопросах развития газовой инфраструктуры субъекта", - приводятся в сообщении слова Густова.
Еще одно направление развития сотрудничества компании, властей Самарской области и регионального оператора газификации – догазификация, в том числе догазификация домов в СНТ.
"В регионе на сегодняшний день хороший уровень газификации, но есть и вопросы. "Газпром" - наш стратегический партнер. Сегодняшняя встреча дает уверенность, что мы решим все имеющиеся вопросы и будем двигаться вперед. Промышленность будет развиваться опережающими темпами, есть большое количество заявок на подключение газа, поэтому будем работать при поддержке коллег и партнеров", - заявил Федорищев.
Соглашение о реализации инвестиционного проекта по сборочному производству полуприцепов на территории Самарской области подписано в рамках ПМЭФ-2024
В Самарской области откроют завод по производству полуприцепов
Вчера, 22:04
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаСамарская областьВячеслав ФедорищевВолжскийКрасноярский районГазпром
 
 
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