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СМИ: при ударе Израиля в Газе погибли не меньше 30 человек, десятки ранены - РИА Новости, 06.06.2024
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04:26 06.06.2024 (обновлено: 06:05 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/gaza-1950859624.html
СМИ: при ударе Израиля в Газе погибли не меньше 30 человек, десятки ранены
СМИ: при ударе Израиля в Газе погибли не меньше 30 человек, десятки ранены - РИА Новости, 06.06.2024
СМИ: при ударе Израиля в Газе погибли не меньше 30 человек, десятки ранены
По меньшей мере 30 человек, в том числе дети и женщины, погибли, десятки получили ранения в результате авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T04:26
2024-06-06T06:05
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек, в том числе дети и женщины, погибли, десятки получили ранения в результате авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, передает агентство Синьхуа со ссылкой источники. "Тридцать палестинцев погибли, большинство из них - дети и женщины, и десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по школе... в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении. В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по лагерю палестинского движения ХАМАС, который был расположен в школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как отмечает ЦАХАЛ, в результате удара были ликвидированы несколько боевиков. "Перед ударом был предпринят ряд шагов, чтобы снизить риск причинения вреда непричастным гражданским лицам во время удара", - говорится в заявлении ЦАХАЛ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 83 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231115/avariya-1909681052.html
https://ria.ru/20231115/gaza-1909497723.html
https://ria.ru/20231101/deti-1906797947.html
израиль
рафах (провинция)
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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: при ударе Израиля в Газе погибли не меньше 30 человек, десятки ранены

"Синьхуа": при ударе ЦАХАЛ по школе в лагере беженцев в Газе погибли 30 человек

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек, в том числе дети и женщины, погибли, десятки получили ранения в результате авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, передает агентство Синьхуа со ссылкой источники.
"Тридцать палестинцев погибли, большинство из них - дети и женщины, и десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по школе... в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении.
Полиция Египта - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Глава ЮНИСЕФ пострадала в аварии по пути в Газу
15 ноября 2023, 19:44
В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по лагерю палестинского движения ХАМАС, который был расположен в школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как отмечает ЦАХАЛ, в результате удара были ликвидированы несколько боевиков.
"Перед ударом был предпринят ряд шагов, чтобы снизить риск причинения вреда непричастным гражданским лицам во время удара", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 83 тысяч.
Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В ЮНИСЕФ рассказали, сколько детей остаются в секторе Газа
15 ноября 2023, 03:57
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Жители Газы эвакуируют детей, пострадавших в результате авиаудара со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В ООН осудили убийство Израилем более 3,5 тысячи детей в Газе
1 ноября 2023, 20:03
 
В миреИзраильРафах (провинция)ЕгипетХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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