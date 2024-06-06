СМИ: при ударе Израиля в Газе погибли не меньше 30 человек, десятки ранены
"Синьхуа": при ударе ЦАХАЛ по школе в лагере беженцев в Газе погибли 30 человек
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек, в том числе дети и женщины, погибли, десятки получили ранения в результате авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, передает агентство Синьхуа со ссылкой источники.
"Тридцать палестинцев погибли, большинство из них - дети и женщины, и десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по школе... в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении.
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В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по лагерю палестинского движения ХАМАС, который был расположен в школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как отмечает ЦАХАЛ, в результате удара были ликвидированы несколько боевиков.
"Перед ударом был предпринят ряд шагов, чтобы снизить риск причинения вреда непричастным гражданским лицам во время удара", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 83 тысяч.
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