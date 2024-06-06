https://ria.ru/20240606/gaza-1950859624.html

СМИ: при ударе Израиля в Газе погибли не меньше 30 человек, десятки ранены

СМИ: при ударе Израиля в Газе погибли не меньше 30 человек, десятки ранены - РИА Новости, 06.06.2024

СМИ: при ударе Израиля в Газе погибли не меньше 30 человек, десятки ранены

По меньшей мере 30 человек, в том числе дети и женщины, погибли, десятки получили ранения в результате авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T04:26

2024-06-06T04:26

2024-06-06T06:05

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек, в том числе дети и женщины, погибли, десятки получили ранения в результате авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, передает агентство Синьхуа со ссылкой источники. "Тридцать палестинцев погибли, большинство из них - дети и женщины, и десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по школе... в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении. В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по лагерю палестинского движения ХАМАС, который был расположен в школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как отмечает ЦАХАЛ, в результате удара были ликвидированы несколько боевиков. "Перед ударом был предпринят ряд шагов, чтобы снизить риск причинения вреда непричастным гражданским лицам во время удара", - говорится в заявлении ЦАХАЛ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 83 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231115/avariya-1909681052.html

https://ria.ru/20231115/gaza-1909497723.html

https://ria.ru/20231101/deti-1906797947.html

израиль

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году