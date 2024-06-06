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Задержанный в Москве француз оказался писателем и репортером - РИА Новости, 06.06.2024
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19:40 06.06.2024 (обновлено: 19:41 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/frantsuz-1951143629.html
Задержанный в Москве француз оказался писателем и репортером
Задержанный в Москве француз оказался писателем и репортером - РИА Новости, 06.06.2024
Задержанный в Москве француз оказался писателем и репортером
Задержанный в Москве гражданин Франции Лоран Винатье, подозреваемый в сборе военных сведений РФ, является писателем, репортёром и исследователем-консультантом... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:40
2024-06-06T19:41
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Задержанный в Москве гражданин Франции Лоран Винатье, подозреваемый в сборе военных сведений РФ, является писателем, репортёром и исследователем-консультантом по международным делам, ему 47 лет. Согласно официальным источникам, он живет в Швейцарии, в Лозанне, является писателем-эссеистом, репортером, исследователем и консультантом по международным делам. Информированный источник сообщил РИА Новости, что Винатье родился в июле 1976 года. Ранее в СК РФ сообщали, что в Москве задержан гражданин Франции, подозреваемый в сборе сведений о военной деятельности России. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанного зовут Лоран Винатье. Столичными следователями возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По данным следствия, на протяжении нескольких лет задержанный, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". Фигурант доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.
https://ria.ru/20240528/proisshestvie-1948961665.html
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происшествия, россия, москва, франция, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Франция, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанный в Москве француз оказался писателем и репортером

Задержанный в Москве гражданин Франции Винатье является писателем и репортером

© Следком/TelegramГражданин Французской Республики, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации
Гражданин Французской Республики, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации
© Следком/Telegram
Гражданин Французской Республики, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Задержанный в Москве гражданин Франции Лоран Винатье, подозреваемый в сборе военных сведений РФ, является писателем, репортёром и исследователем-консультантом по международным делам, ему 47 лет.
Согласно официальным источникам, он живет в Швейцарии, в Лозанне, является писателем-эссеистом, репортером, исследователем и консультантом по международным делам.
Информированный источник сообщил РИА Новости, что Винатье родился в июле 1976 года.
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Ранее в СК РФ сообщали, что в Москве задержан гражданин Франции, подозреваемый в сборе сведений о военной деятельности России.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанного зовут Лоран Винатье.
Столичными следователями возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По данным следствия, на протяжении нескольких лет задержанный, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". Фигурант доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.
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