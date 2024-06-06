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Задержанный в Москве француз работает для швейцарской НПО, пишут СМИ

Задержанный в Москве француз работает для швейцарской НПО, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2024

Задержанный в Москве француз работает для швейцарской НПО, пишут СМИ

Гражданин Франции Лоран Винатье, арестованный в Москве по подозрению в сборе военной информации, работает для базирующейся в Женеве швейцарской НПО "Центр... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:27

2024-06-06T19:27

2024-06-06T19:27

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ЖЕНЕВА, 6 июн - РИА Новости. Гражданин Франции Лоран Винатье, арестованный в Москве по подозрению в сборе военной информации, работает для базирующейся в Женеве швейцарской НПО "Центр гуманитарного диалога", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя НПО. Ранее в четверг Следственный комитет России заявил, что в Москве задержан гражданин Франции, подозреваемый в сборе сведений о военной деятельности РФ. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанного зовут Лоран Винатье. "Нам известно, что Лоран Винатье, советник Центра гуманитарного диалога, был задержан в России. Мы работаем над выяснением более подробных обстоятельств и обеспечением освобождения Лорана", - приводит агентство слова неназванного представителя организации. Центр гуманитарного диалога еще не ответил на запросы РИА Новости о комментариях. По данным следствия, на протяжении нескольких лет задержанный, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".

https://ria.ru/20240503/fsb-1943641914.html

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