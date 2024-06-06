https://ria.ru/20240606/frantsiya-1951176317.html

Макрон подтвердил, что Франция разрешила бить по России своим оружием

Макрон подтвердил, что Франция разрешила бить по России своим оружием - РИА Новости, 06.06.2024

Макрон подтвердил, что Франция разрешила бить по России своим оружием

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским СМИ подтвердил данное ВСУ разрешение наносить удары по России французским оружием. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T22:22

2024-06-06T22:22

2024-06-06T22:22

в мире

россия

франция

париж

эммануэль макрон

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1949000356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_904065b8adb5d8f2311a3fee72dd6bd0.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским СМИ подтвердил данное ВСУ разрешение наносить удары по России французским оружием."Мы говорим (украинцам. — Прим. ред.): "Мы не разрешаем вам использовать оружие, чтобы атаковать гражданское население, но, чтобы нейтрализовать точку, из которой вас атаковали, — да", — заявил французский лидер в эфире TF1.При этом, по словам Макрона, Париж "не собирается эскалировать" конфликт.Ранее ряд западных политиков заявили, что Украина "имеет право" наносить удары по территории России натовскими вооружениями.Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике Запада, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.

https://ria.ru/20240606/rossiya-1951171326.html

https://ria.ru/20240606/general-1951117055.html

россия

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, россия, франция, париж, эммануэль макрон, владимир путин, вооруженные силы украины, нато