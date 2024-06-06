Рейтинг@Mail.ru
Макрон подтвердил, что Франция разрешила бить по России своим оружием - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/frantsiya-1951176317.html
Макрон подтвердил, что Франция разрешила бить по России своим оружием
Макрон подтвердил, что Франция разрешила бить по России своим оружием - РИА Новости, 06.06.2024
Макрон подтвердил, что Франция разрешила бить по России своим оружием
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским СМИ подтвердил данное ВСУ разрешение наносить удары по России французским оружием. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:22
2024-06-06T22:22
в мире
россия
франция
париж
эммануэль макрон
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1949000356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_904065b8adb5d8f2311a3fee72dd6bd0.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским СМИ подтвердил данное ВСУ разрешение наносить удары по России французским оружием."Мы говорим (украинцам. — Прим. ред.): "Мы не разрешаем вам использовать оружие, чтобы атаковать гражданское население, но, чтобы нейтрализовать точку, из которой вас атаковали, — да", — заявил французский лидер в эфире TF1.При этом, по словам Макрона, Париж "не собирается эскалировать" конфликт.Ранее ряд западных политиков заявили, что Украина "имеет право" наносить удары по территории России натовскими вооружениями.Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике Запада, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.
https://ria.ru/20240606/rossiya-1951171326.html
https://ria.ru/20240606/general-1951117055.html
россия
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1949000356_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_99c99da4037e29a02fd04d1dc9bab5bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, париж, эммануэль макрон, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Макрон подтвердил, что Франция разрешила бить по России своим оружием

Макрон подтвердил, что Франция разрешила бить ВСУ по России своим оружием

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским СМИ подтвердил данное ВСУ разрешение наносить удары по России французским оружием.
"Мы говорим (украинцам. — Прим. ред.): "Мы не разрешаем вам использовать оружие, чтобы атаковать гражданское население, но, чтобы нейтрализовать точку, из которой вас атаковали, — да", — заявил французский лидер в эфире TF1.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
"Россия понимает". В США оценили предупреждение Путина Западу
Вчера, 21:48
При этом, по словам Макрона, Париж "не собирается эскалировать" конфликт.
Ранее ряд западных политиков заявили, что Украина "имеет право" наносить удары по территории России натовскими вооружениями.
Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике Запада, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
"Постигнет та же участь". Французский генерал сделал заявление о России
Вчера, 18:14
 
В миреРоссияФранцияПарижЭммануэль МакронВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала