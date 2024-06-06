https://ria.ru/20240606/frantsiya-1951176317.html
Макрон подтвердил, что Франция разрешила бить по России своим оружием
Макрон подтвердил, что Франция разрешила бить по России своим оружием - РИА Новости, 06.06.2024
Макрон подтвердил, что Франция разрешила бить по России своим оружием
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским СМИ подтвердил данное ВСУ разрешение наносить удары по России французским оружием. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:22
2024-06-06T22:22
2024-06-06T22:22
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским СМИ подтвердил данное ВСУ разрешение наносить удары по России французским оружием."Мы говорим (украинцам. — Прим. ред.): "Мы не разрешаем вам использовать оружие, чтобы атаковать гражданское население, но, чтобы нейтрализовать точку, из которой вас атаковали, — да", — заявил французский лидер в эфире TF1.При этом, по словам Макрона, Париж "не собирается эскалировать" конфликт.Ранее ряд западных политиков заявили, что Украина "имеет право" наносить удары по территории России натовскими вооружениями.Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике Запада, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, париж, эммануэль макрон, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Макрон подтвердил, что Франция разрешила бить по России своим оружием
Макрон подтвердил, что Франция разрешила бить ВСУ по России своим оружием