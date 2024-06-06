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Число французов, верящих в заслугу США в победе над Гитлером, выросло - РИА Новости, 06.06.2024
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16:18 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/frantsiya-1951060392.html
Число французов, верящих в заслугу США в победе над Гитлером, выросло
Число французов, верящих в заслугу США в победе над Гитлером, выросло - РИА Новости, 06.06.2024
Число французов, верящих в заслугу США в победе над Гитлером, выросло
Число жителей Франции, считающих, что наибольший вклад в победу над нацистской Германией внесли именно США, выросло в три раза по сравнению с 1945 годом,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:18
2024-06-06T16:18
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ПАРИЖ, 6 июн – РИА Новости. Число жителей Франции, считающих, что наибольший вклад в победу над нацистской Германией внесли именно США, выросло в три раза по сравнению с 1945 годом, следует из опубликованных в четверг результатов опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (Ifop). "Подавляющее большинство французов (60% против 20% в 1945 году) считают, что Соединенные Штаты являются страной, которая внесла наибольший вклад в победу над Германией в 1945 году", - говорится в сообщении на сайте института. Только 25% респондентов считают, что заслуга победы принадлежит СССР (по сравнению с 57% в 1945 году). Ещё 15% заявили, что основной вклад внесла Великобритания. Опрос проводился онлайн 3-4 июня среди тысячи французов старше 18 лет, статистическая погрешность от 1,4 до 3,1 пункта. Ранее лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал позорным неприглашение России на мероприятия по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Политик напомнил о том, что именно Россия в составе СССР потеряла больше всего людей в ходе Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин, комментируя празднование 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии без России, напомнил, что число погибших в борьбе с нацизмом американских солдат "где-то пятьсот тысяч, четыреста", англичан еще меньше. Основные жертвы на алтарь общей победы были принесены Советским Союзом: 27 миллионов человек, из них 70% - РСФСР, отметил президент.
https://ria.ru/20240530/yubiley-1949534875.html
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россия, германия, ссср, флориан филиппо, владимир путин, патриот, европарламент, в мире
Россия, Германия, СССР, Флориан Филиппо, Владимир Путин, Патриот, Европарламент, В мире
Число французов, верящих в заслугу США в победе над Гитлером, выросло

Большинство французов верят в наибольший вклад США в победу над Гитлером

© Depositphotos.com / AndreyKrЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Depositphotos.com / AndreyKr
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 июн – РИА Новости. Число жителей Франции, считающих, что наибольший вклад в победу над нацистской Германией внесли именно США, выросло в три раза по сравнению с 1945 годом, следует из опубликованных в четверг результатов опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (Ifop).
"Подавляющее большинство французов (60% против 20% в 1945 году) считают, что Соединенные Штаты являются страной, которая внесла наибольший вклад в победу над Германией в 1945 году", - говорится в сообщении на сайте института.
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Только 25% респондентов считают, что заслуга победы принадлежит СССР (по сравнению с 57% в 1945 году). Ещё 15% заявили, что основной вклад внесла Великобритания.
Опрос проводился онлайн 3-4 июня среди тысячи французов старше 18 лет, статистическая погрешность от 1,4 до 3,1 пункта.
Ранее лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал позорным неприглашение России на мероприятия по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Политик напомнил о том, что именно Россия в составе СССР потеряла больше всего людей в ходе Второй мировой войны.
Президент России Владимир Путин, комментируя празднование 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии без России, напомнил, что число погибших в борьбе с нацизмом американских солдат "где-то пятьсот тысяч, четыреста", англичан еще меньше. Основные жертвы на алтарь общей победы были принесены Советским Союзом: 27 миллионов человек, из них 70% - РСФСР, отметил президент.
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