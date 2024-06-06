Число французов, верящих в заслугу США в победе над Гитлером, выросло
Большинство французов верят в наибольший вклад США в победу над Гитлером
© Depositphotos.com / AndreyKrЭйфелева башня в Париже
© Depositphotos.com / AndreyKr
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 июн – РИА Новости. Число жителей Франции, считающих, что наибольший вклад в победу над нацистской Германией внесли именно США, выросло в три раза по сравнению с 1945 годом, следует из опубликованных в четверг результатов опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (Ifop).
"Подавляющее большинство французов (60% против 20% в 1945 году) считают, что Соединенные Штаты являются страной, которая внесла наибольший вклад в победу над Германией в 1945 году", - говорится в сообщении на сайте института.
Только 25% респондентов считают, что заслуга победы принадлежит СССР (по сравнению с 57% в 1945 году). Ещё 15% заявили, что основной вклад внесла Великобритания.
Опрос проводился онлайн 3-4 июня среди тысячи французов старше 18 лет, статистическая погрешность от 1,4 до 3,1 пункта.
Ранее лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал позорным неприглашение России на мероприятия по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Политик напомнил о том, что именно Россия в составе СССР потеряла больше всего людей в ходе Второй мировой войны.
Президент России Владимир Путин, комментируя празднование 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии без России, напомнил, что число погибших в борьбе с нацизмом американских солдат "где-то пятьсот тысяч, четыреста", англичан еще меньше. Основные жертвы на алтарь общей победы были принесены Советским Союзом: 27 миллионов человек, из них 70% - РСФСР, отметил президент.