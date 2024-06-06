https://ria.ru/20240606/frantsiya-1951017053.html

В Москве задержали француза, подозреваемого в сборе военных сведений

В Москве задержали француза, подозреваемого в сборе военных сведений - РИА Новости, 06.06.2024

В Москве задержали француза, подозреваемого в сборе военных сведений

В Москве задержали гражданина Франции, подозреваемого в сборе военных сведений, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:52

2024-06-06T14:52

2024-06-06T15:09

москва

франция

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Москве задержали гражданина Франции, подозреваемого в сборе военных сведений, сообщил Следственный комитет."В Москве задержан гражданин Французской Республики, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Столичные следователи возбудили дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.По данным СК, на протяжении нескольких лет задержанный, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации"."Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства. В этих целях он неоднократно посещал территорию России, в том числе город Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Фигуранта доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

https://ria.ru/20240506/shpion-1944101499.html

https://ria.ru/20240605/fsb-1950701267.html

москва

франция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, франция, следственный комитет россии (ск рф), происшествия