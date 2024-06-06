Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали француза, подозреваемого в сборе военных сведений - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 06.06.2024 (обновлено: 15:09 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/frantsiya-1951017053.html
В Москве задержали француза, подозреваемого в сборе военных сведений
В Москве задержали француза, подозреваемого в сборе военных сведений - РИА Новости, 06.06.2024
В Москве задержали француза, подозреваемого в сборе военных сведений
В Москве задержали гражданина Франции, подозреваемого в сборе военных сведений, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:52
2024-06-06T15:09
москва
франция
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951018069_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_791fe382de11ab5c3d8e16ab60e804a3.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Москве задержали гражданина Франции, подозреваемого в сборе военных сведений, сообщил Следственный комитет."В Москве задержан гражданин Французской Республики, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Столичные следователи возбудили дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.По данным СК, на протяжении нескольких лет задержанный, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации"."Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства. В этих целях он неоднократно посещал территорию России, в том числе город Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Фигуранта доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
https://ria.ru/20240506/shpion-1944101499.html
https://ria.ru/20240605/fsb-1950701267.html
москва
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951018069_56:0:957:676_1920x0_80_0_0_f446920276382c3feaef7020706f286b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, франция, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Франция, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Москве задержали француза, подозреваемого в сборе военных сведений

В Москве задержали гражданина Франции, подозреваемого в сборе военных сведений

© Следком/TelegramГражданин Французской Республики, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации
Гражданин Французской Республики, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации
© Следком/Telegram
Гражданин Французской Республики, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Москве задержали гражданина Франции, подозреваемого в сборе военных сведений, сообщил Следственный комитет.
«
"В Москве задержан гражданин Французской Республики, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
В Херсонской области задержали украинского шпиона
6 мая, 12:06
Столичные следователи возбудили дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.
По данным СК, на протяжении нескольких лет задержанный, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
«
"Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства. В этих целях он неоднократно посещал территорию России, в том числе город Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.
Фигуранта доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.
В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
ФСБ помешала двоим жителям Калужской области воевать против России
Вчера, 15:16
 
МоскваФранцияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала