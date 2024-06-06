https://ria.ru/20240606/frantsiya-1950862221.html

СМИ: во Франции арестовали уроженца Донбасса

СМИ: во Франции арестовали уроженца Донбасса - РИА Новости, 06.06.2024

СМИ: во Франции арестовали уроженца Донбасса

Французские правоохранители арестовали, как утверждается, уроженца Донбасса с гражданством России и Украины после взрыва в номере отеля, где он проживал,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T05:02

2024-06-06T05:02

2024-06-06T13:02

в мире

украина

донбасс

россия

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950968804_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca0d3036eff10224e47dc68e62b052d9.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Французские правоохранители арестовали, как утверждается, уроженца Донбасса с гражданством России и Украины после взрыва в номере отеля, где он проживал, сообщает газета Le Figaro.По данным издания, в понедельник 26-летний мужчина был госпитализирован с травмами после взрыва в номере отеля в гостиничной зоне столичного аэропорта имени Шарля де Голля. Прибывшие на место жандармы обнаружили в номере "фальшивые документы, а также изделия и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств".Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование в отношении мужчины. Задержанного передали сотрудникам Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции (DGSI).По утверждению еженедельника Le Journal du Dimanche, ссылающегося на источники, задержанный якобы намеревался атаковать технику французской армии, предназначенную для отправки на Украину.

https://ria.ru/20240602/frantsiya-1950023165.html

украина

донбасс

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донбасс, россия, франция