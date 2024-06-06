https://ria.ru/20240606/frantsiya-1950862221.html
СМИ: во Франции арестовали уроженца Донбасса
СМИ: во Франции арестовали уроженца Донбасса - РИА Новости, 06.06.2024
СМИ: во Франции арестовали уроженца Донбасса
Французские правоохранители арестовали, как утверждается, уроженца Донбасса с гражданством России и Украины после взрыва в номере отеля, где он проживал,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T05:02
2024-06-06T05:02
2024-06-06T13:02
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Французские правоохранители арестовали, как утверждается, уроженца Донбасса с гражданством России и Украины после взрыва в номере отеля, где он проживал, сообщает газета Le Figaro.По данным издания, в понедельник 26-летний мужчина был госпитализирован с травмами после взрыва в номере отеля в гостиничной зоне столичного аэропорта имени Шарля де Голля. Прибывшие на место жандармы обнаружили в номере "фальшивые документы, а также изделия и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств".Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование в отношении мужчины. Задержанного передали сотрудникам Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции (DGSI).По утверждению еженедельника Le Journal du Dimanche, ссылающегося на источники, задержанный якобы намеревался атаковать технику французской армии, предназначенную для отправки на Украину.
https://ria.ru/20240602/frantsiya-1950023165.html
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в мире, украина, донбасс, россия, франция
В мире, Украина, Донбасс, Россия, Франция
СМИ: во Франции арестовали уроженца Донбасса
Figaro: во Франции после взрыва в номере отеля арестовали уроженца Донбасса