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Президент Финляндии утверждает, что не намерен посылать военных на Украину - РИА Новости, 06.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/finlyandiya-1950955437.html
Президент Финляндии утверждает, что не намерен посылать военных на Украину
Президент Финляндии утверждает, что не намерен посылать военных на Украину - РИА Новости, 06.06.2024
Президент Финляндии утверждает, что не намерен посылать военных на Украину
Президент Финляндии Александер Стубб вновь заявил об отсутствии планов у Финляндии отправлять военных на Украину. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:28
2024-06-06T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
финляндия
александер стубб
нато
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб вновь заявил об отсутствии планов у Финляндии отправлять военных на Украину. "Финляндия не планирует развертывать силы на Украине", - заявил он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтебрегом в Хельсинки. Трансляция велась общественным вещателем Yle. Стубб добавил, что Финляндия сотрудничает с другими членами НАТО касательно предоставления финансовой и военной помощи Киеву. Он отметил, что Россия не представляет угрозу для стран Северной Европы и Прибалтики. Ранее премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Финляндия уже согласовала передачу Украине 24-го пакета военной помощи. Совокупный объем передаваемой Киеву помощи уже составляет два миллиарда евро. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
https://ria.ru/20240531/skandinaviya-1949508075.html
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
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в мире, украина, финляндия, александер стубб, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Финляндия, Александер Стубб, НАТО
Президент Финляндии утверждает, что не намерен посылать военных на Украину

Президент Стубб: Финляндия не планирует развертывать силы на Украине

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб вновь заявил об отсутствии планов у Финляндии отправлять военных на Украину.
"Финляндия не планирует развертывать силы на Украине", - заявил он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтебрегом в Хельсинки. Трансляция велась общественным вещателем Yle.
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Стубб добавил, что Финляндия сотрудничает с другими членами НАТО касательно предоставления финансовой и военной помощи Киеву. Он отметил, что Россия не представляет угрозу для стран Северной Европы и Прибалтики.
Ранее премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Финляндия уже согласовала передачу Украине 24-го пакета военной помощи. Совокупный объем передаваемой Киеву помощи уже составляет два миллиарда евро.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФинляндияАлександер СтуббНАТО
 
 
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