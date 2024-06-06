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В Финляндии заявили об уходе бизнеса с российского рынка - РИА Новости, 06.06.2024
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12:22 06.06.2024 (обновлено: 12:31 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/finlyandiya-1950952175.html
В Финляндии заявили об уходе бизнеса с российского рынка
В Финляндии заявили об уходе бизнеса с российского рынка - РИА Новости, 06.06.2024
В Финляндии заявили об уходе бизнеса с российского рынка
Финские экспортные компании больше не ведут деятельность в России, следует из результатов опроса Центральной торговой палаты Финляндии. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:22
2024-06-06T12:31
экономика
россия
финляндия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Финские экспортные компании больше не ведут деятельность в России, следует из результатов опроса Центральной торговой палаты Финляндии. "Недавний опрос руководителей экспортных компаний, проведенный торговой палатой Финляндии, показал, что финские компании больше не ведут бизнес в России. Из числа ответивших на опрос 2,2 % компаний всё еще находятся в процессе выхода (с рынка - ред.), но ни одна из них не имеет реального бизнеса в России", - сказано в сообщении на сайте торговой палаты. Компаниям также был задан вопрос о том, сталкивались ли они с обходом санкций против России. Около 33% респондентов заявили, что сталкивались, 61% - что не сталкивались, остальные не смогли ответить. Кроме того, компании спросили об их возможном участии в восстановлении Украины. "Около 30% планируют участвовать в восстановлении Украины. Чуть большее число, около 33%, не собираются участвовать, а 37% пока не могут сказать", - говорится в материале. Опрос проводился с 28 по 31 мая среди 93 экспортных компаний.
https://ria.ru/20231205/drony-1913816017.html
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экономика, россия, финляндия, украина
Экономика, Россия, Финляндия, Украина
В Финляндии заявили об уходе бизнеса с российского рынка

Торговая палата Финляндии: финские компании больше не ведут бизнес в России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Хельсинки
Города мира. Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Финские экспортные компании больше не ведут деятельность в России, следует из результатов опроса Центральной торговой палаты Финляндии.
«
"Недавний опрос руководителей экспортных компаний, проведенный торговой палатой Финляндии, показал, что финские компании больше не ведут бизнес в России. Из числа ответивших на опрос 2,2 % компаний всё еще находятся в процессе выхода (с рынка - ред.), но ни одна из них не имеет реального бизнеса в России", - сказано в сообщении на сайте торговой палаты.
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Компаниям также был задан вопрос о том, сталкивались ли они с обходом санкций против России. Около 33% респондентов заявили, что сталкивались, 61% - что не сталкивались, остальные не смогли ответить.
Кроме того, компании спросили об их возможном участии в восстановлении Украины.
"Около 30% планируют участвовать в восстановлении Украины. Чуть большее число, около 33%, не собираются участвовать, а 37% пока не могут сказать", - говорится в материале.
Опрос проводился с 28 по 31 мая среди 93 экспортных компаний.
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