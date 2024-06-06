https://ria.ru/20240606/filial-1951028973.html

В Липецкой области откроют филиал Российского университета медицины

В Липецкой области откроют филиал Российского университета медицины - РИА Новости, 06.06.2024

В Липецкой области откроют филиал Российского университета медицины

Во второй день работы XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – в четверг - губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и ректор... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:25

2024-06-06T15:25

2024-06-06T15:25

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

олег янушевич

пмэф

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ЛИПЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Во второй день работы XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – в четверг - губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и ректор Российского университета медицины Олег Янушевич подписали соглашение об открытии филиала вуза в Липецкой области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В учреждении будут готовить специалистов дефицитных для региона специальностей: педиатров, терапевтов, неврологов, офтальмологов, ревматологов, хирургов, неонатологов, анестезиологов, акушеров-гинекологов, онкологов, говорится в сообщении. Как отметил Артамонов по итогам подписания, это очень важный момент для Липецкой области, который станет решением кадровой проблемы в медучреждениях в области. "Нужно решить еще много организационных вопросов, но это уже рабочие моменты. Главное, что нам это удалось. Открытие медвуза позволит нам значительно продвинутся в решении проблемы кадрового дефицита в региональном здравоохранении", - процитировали Артамонова в пресс-службе региона.

https://ria.ru/20240523/sovet-1947781301.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, олег янушевич , пмэф