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В Липецкой области откроют филиал Российского университета медицины
В Липецкой области откроют филиал Российского университета медицины - РИА Новости, 06.06.2024
В Липецкой области откроют филиал Российского университета медицины
Во второй день работы XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – в четверг - губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и ректор... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:25
2024-06-06T15:25
2024-06-06T15:25
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
олег янушевич
пмэф
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ЛИПЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Во второй день работы XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – в четверг - губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и ректор Российского университета медицины Олег Янушевич подписали соглашение об открытии филиала вуза в Липецкой области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В учреждении будут готовить специалистов дефицитных для региона специальностей: педиатров, терапевтов, неврологов, офтальмологов, ревматологов, хирургов, неонатологов, анестезиологов, акушеров-гинекологов, онкологов, говорится в сообщении. Как отметил Артамонов по итогам подписания, это очень важный момент для Липецкой области, который станет решением кадровой проблемы в медучреждениях в области. "Нужно решить еще много организационных вопросов, но это уже рабочие моменты. Главное, что нам это удалось. Открытие медвуза позволит нам значительно продвинутся в решении проблемы кадрового дефицита в региональном здравоохранении", - процитировали Артамонова в пресс-службе региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, олег янушевич , пмэф
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Олег Янушевич , ПМЭФ
ЛИПЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Во второй день работы XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – в четверг - губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и ректор Российского университета медицины Олег Янушевич подписали соглашение об открытии филиала вуза в Липецкой области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В учреждении будут готовить специалистов дефицитных для региона специальностей: педиатров, терапевтов, неврологов, офтальмологов, ревматологов, хирургов, неонатологов, анестезиологов, акушеров-гинекологов, онкологов, говорится в сообщении.
Как отметил Артамонов
по итогам подписания, это очень важный момент для Липецкой области, который станет решением кадровой проблемы в медучреждениях в области.
«
"Нужно решить еще много организационных вопросов, но это уже рабочие моменты. Главное, что нам это удалось. Открытие медвуза позволит нам значительно продвинутся в решении проблемы кадрового дефицита в региональном здравоохранении", - процитировали Артамонова в пресс-службе региона.