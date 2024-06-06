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В Липецкой области откроют филиал Российского университета медицины - РИА Новости, 06.06.2024
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Липецкая область
 
15:25 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/filial-1951028973.html
В Липецкой области откроют филиал Российского университета медицины
В Липецкой области откроют филиал Российского университета медицины - РИА Новости, 06.06.2024
В Липецкой области откроют филиал Российского университета медицины
Во второй день работы XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – в четверг - губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и ректор... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:25
2024-06-06T15:25
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
олег янушевич
пмэф
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ЛИПЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Во второй день работы XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – в четверг - губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и ректор Российского университета медицины Олег Янушевич подписали соглашение об открытии филиала вуза в Липецкой области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В учреждении будут готовить специалистов дефицитных для региона специальностей: педиатров, терапевтов, неврологов, офтальмологов, ревматологов, хирургов, неонатологов, анестезиологов, акушеров-гинекологов, онкологов, говорится в сообщении. Как отметил Артамонов по итогам подписания, это очень важный момент для Липецкой области, который станет решением кадровой проблемы в медучреждениях в области. "Нужно решить еще много организационных вопросов, но это уже рабочие моменты. Главное, что нам это удалось. Открытие медвуза позволит нам значительно продвинутся в решении проблемы кадрового дефицита в региональном здравоохранении", - процитировали Артамонова в пресс-службе региона.
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липецкая область, игорь артамонов, олег янушевич , пмэф
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Олег Янушевич , ПМЭФ

В Липецкой области откроют филиал Российского университета медицины

© iStock.com / Andrei OrlovСтуденты-медики в кабинете
Студенты-медики в кабинете - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© iStock.com / Andrei Orlov
Студенты-медики в кабинете
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Во второй день работы XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – в четверг - губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и ректор Российского университета медицины Олег Янушевич подписали соглашение об открытии филиала вуза в Липецкой области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В учреждении будут готовить специалистов дефицитных для региона специальностей: педиатров, терапевтов, неврологов, офтальмологов, ревматологов, хирургов, неонатологов, анестезиологов, акушеров-гинекологов, онкологов, говорится в сообщении.
Как отметил Артамонов по итогам подписания, это очень важный момент для Липецкой области, который станет решением кадровой проблемы в медучреждениях в области.
«
"Нужно решить еще много организационных вопросов, но это уже рабочие моменты. Главное, что нам это удалось. Открытие медвуза позволит нам значительно продвинутся в решении проблемы кадрового дефицита в региональном здравоохранении", - процитировали Артамонова в пресс-службе региона.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Путин дал совет Артамонову, как решать проблему медицинских кадров
23 мая, 01:29
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновОлег ЯнушевичПМЭФ
 
 
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