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РЭЦ проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в провинции Сычуань - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:44 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/festival-yarmarka-1951126726.html
РЭЦ проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в провинции Сычуань
РЭЦ проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в провинции Сычуань - РИА Новости, 06.06.2024
РЭЦ проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в провинции Сычуань
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) планирует провести фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в городе Чэнду, провинция Сычуань (КНР), фестиваль продолжит РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:44
2024-06-06T18:44
пмэф-2024
экономика
вероника никишина
китай
россия
чэнду
сычуань
российский экспортный центр (рэц)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) планирует провести фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в городе Чэнду, провинция Сычуань (КНР), фестиваль продолжит серию мероприятий по продвижению российских производителей в Китае, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина 6 июня в рамках Бизнес-диалога "Россия-Китай" на ПМЭФ-2024."В год культуры России и Китая мы открыли для себя совершенно новый уровень сотрудничества, партнерства и взаимопонимания с Китаем. Мы видим растущий взаимный интерес наших бизнес-сообществ к сотрудничеству и активно работаем над тем, чтобы превратить эту заинтересованность в реальные контракты и поставки", - сказала Никишина.Цель фестиваля-ярмарки РЭЦ - продвижение, в том числе онлайн, качественных российских товаров под брендом "Сделано в России" среди конечных потребителей и потенциальных деловых партнеров через комплекс ярмарочных и культурно-спортивных мероприятий. Два таких фестиваля уже прошли в провинциях Ляонин и Хэйлунцзян.Генеральный директор РЭЦ также рассказала о запуске образовательной инициативы ВТБ, Российского экспортного центра, Школы экспорта РЭЦ, Высшей школы менеджмента СПбГУ и Школы менеджмента Харбинского политехнического университета. Проект подразумевает создание на базе ведущих бизнес-школ России и Китая совместных образовательных программ по подготовке кадров для ВЭД."Мы запускаем новый формат сотрудничества, нацеленный на системное реверсное обучение предпринимательских кадров России и Китая. Наша задача - вооружить российских и китайских предпринимателей необходимыми знаниями об особенностях двух рынков, а также навыками для эффективного осуществления экспортно-импортных операций, формирования устойчивых бизнес-отношений между двумя странами", - заключила Никишина.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/biznes-obrazovanie-1951117194.html
китай
россия
чэнду
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экономика, вероника никишина, китай, россия, чэнду, сычуань, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia)
ПМЭФ-2024, Экономика, Вероника Никишина, Китай, Россия, Чэнду, Сычуань, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)

РЭЦ проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в провинции Сычуань

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссия – Китай, ПМЭФ-2024
Россия – Китай, ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) планирует провести фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в городе Чэнду, провинция Сычуань (КНР), фестиваль продолжит серию мероприятий по продвижению российских производителей в Китае, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина 6 июня в рамках Бизнес-диалога "Россия-Китай" на ПМЭФ-2024.
"В год культуры России и Китая мы открыли для себя совершенно новый уровень сотрудничества, партнерства и взаимопонимания с Китаем. Мы видим растущий взаимный интерес наших бизнес-сообществ к сотрудничеству и активно работаем над тем, чтобы превратить эту заинтересованность в реальные контракты и поставки", - сказала Никишина.
Цель фестиваля-ярмарки РЭЦ - продвижение, в том числе онлайн, качественных российских товаров под брендом "Сделано в России" среди конечных потребителей и потенциальных деловых партнеров через комплекс ярмарочных и культурно-спортивных мероприятий. Два таких фестиваля уже прошли в провинциях Ляонин и Хэйлунцзян.
Генеральный директор РЭЦ также рассказала о запуске образовательной инициативы ВТБ, Российского экспортного центра, Школы экспорта РЭЦ, Высшей школы менеджмента СПбГУ и Школы менеджмента Харбинского политехнического университета. Проект подразумевает создание на базе ведущих бизнес-школ России и Китая совместных образовательных программ по подготовке кадров для ВЭД.
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"Мы запускаем новый формат сотрудничества, нацеленный на системное реверсное обучение предпринимательских кадров России и Китая. Наша задача - вооружить российских и китайских предпринимателей необходимыми знаниями об особенностях двух рынков, а также навыками для эффективного осуществления экспортно-импортных операций, формирования устойчивых бизнес-отношений между двумя странами", - заключила Никишина.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаВероника НикишинаКитайРоссияЧэндуСычуаньРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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