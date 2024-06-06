https://ria.ru/20240606/festival-yarmarka-1951126726.html

РЭЦ проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в провинции Сычуань

РЭЦ проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в провинции Сычуань - РИА Новости, 06.06.2024

РЭЦ проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в провинции Сычуань

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) планирует провести фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в городе Чэнду, провинция Сычуань (КНР), фестиваль продолжит РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:44

2024-06-06T18:44

2024-06-06T18:44

пмэф-2024

экономика

вероника никишина

китай

россия

чэнду

сычуань

российский экспортный центр (рэц)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) планирует провести фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в городе Чэнду, провинция Сычуань (КНР), фестиваль продолжит серию мероприятий по продвижению российских производителей в Китае, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина 6 июня в рамках Бизнес-диалога "Россия-Китай" на ПМЭФ-2024."В год культуры России и Китая мы открыли для себя совершенно новый уровень сотрудничества, партнерства и взаимопонимания с Китаем. Мы видим растущий взаимный интерес наших бизнес-сообществ к сотрудничеству и активно работаем над тем, чтобы превратить эту заинтересованность в реальные контракты и поставки", - сказала Никишина.Цель фестиваля-ярмарки РЭЦ - продвижение, в том числе онлайн, качественных российских товаров под брендом "Сделано в России" среди конечных потребителей и потенциальных деловых партнеров через комплекс ярмарочных и культурно-спортивных мероприятий. Два таких фестиваля уже прошли в провинциях Ляонин и Хэйлунцзян.Генеральный директор РЭЦ также рассказала о запуске образовательной инициативы ВТБ, Российского экспортного центра, Школы экспорта РЭЦ, Высшей школы менеджмента СПбГУ и Школы менеджмента Харбинского политехнического университета. Проект подразумевает создание на базе ведущих бизнес-школ России и Китая совместных образовательных программ по подготовке кадров для ВЭД."Мы запускаем новый формат сотрудничества, нацеленный на системное реверсное обучение предпринимательских кадров России и Китая. Наша задача - вооружить российских и китайских предпринимателей необходимыми знаниями об особенностях двух рынков, а также навыками для эффективного осуществления экспортно-импортных операций, формирования устойчивых бизнес-отношений между двумя странами", - заключила Никишина.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/biznes-obrazovanie-1951117194.html

китай

россия

чэнду

сычуань

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, вероника никишина, китай, россия, чэнду, сычуань, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia)