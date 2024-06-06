https://ria.ru/20240606/farmotrasl-1951132423.html

Глава Мордовии высказался в поддержку отечественной фармотрасли

Глава Мордовии высказался в поддержку отечественной фармотрасли - РИА Новости, 06.06.2024

Глава Мордовии высказался в поддержку отечественной фармотрасли

Глава Мордовии Артем Здунов высказался в поддержку отечественной фармацевтической отрасли на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:18

2024-06-06T19:18

2024-06-06T19:22

республика мордовия

экономика

технологии

россия

артем здунов

промомед

республика мордовия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов высказался в поддержку отечественной фармацевтической отрасли на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона. Выступая на секции "Интеллектуальная собственность в фармацевтике", Здунов отметил, что вопросы интеллектуальной собственности в фармацевтической отрасли стоят особенно остро, поскольку эффективное правовое регулирование и правоприменение напрямую влияет на обеспечение лекарственной независимости страны. Стремительное развитие отечественной фармацевтики требует совершенствования правовых механизмов, выстраивания баланса интересов между иностранными правообладателями и отечественными производителями. "Участники мероприятия обсудили, какие пробелы существуют в патентном регулировании, в чем заключается поддержка отечественных производителей полного цикла в разрезе вопросов интеллектуальной собственности, какие патентные стратегии производителей являются оптимальными в условиях требуемого импортозамещения", - говорится в сообщении. Глава Мордовии подчеркнул, что в республике на 40% вырос коэффициент изобретательской активности, вслед за этим увеличилось и число патентов. Руководитель республики рассказал о мерах поддержки, которые предлагает регион. В частности, в прошлом году в Мордовии введена нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль при распоряжении правами на результаты интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам, а также целый ряд других преференций. При этом Здунов подчеркнул, что вопросам защиты фармацевтических компаний нужно уделять больше внимания. "Многие зарубежные компании заняли этот рынок и не дают нам развиваться. Без государственной политики в этой сфере наши фармацевтические компании не справятся", - сказал он. Глава Мордовии также принял участие во встрече участников Ассоциации инновационных регионов России, куда входят 18 субъектов РФ с наиболее высоким уровнем технологического развития. Здунов рассказал, что в последние годы Мордовия добилась значительных успехов в научно-технологическом развитии, что оказало прямое влияние на социально-экономический рост в регионе. "Республика ежегодно занимает лидирующие позиции по показателю удельного веса инновационных товаров, работ и услуг. На конец 2022 года он составил почти 22% - это первое место в стране. В прошлом году Мордовия вошла в состав пилотных субъектов по внедрению института руководителей по научно-технологическому развитию субъектов России. Главный приоритет для республики - коммерциализация разработок научных центров в рамках развития реального сектора экономики", - сказал Здунов. Среди основных отраслей - фотоника, биотехнология и медицина, материалы нового поколения и энергосбережение, технологии сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности, развитие рынка интеллектуальной собственности. Одна из стратегических задач – создание на базе Мордовского госуниверситета имени Н.П. Огарева совместно с ГК "Промомед" Федерального центра развития биотехнологий. Он позволит локализовать разработки и обеспечить полный цикл производства новых биотехнологических препаратов в стране. Особое внимание в регионе уделяется формированию условий для создания интеллектуальной собственности, охране, поддержанию и защите прав на неё. Разработана региональная система учета и хранения результатов НИОКР гражданского назначения, утверждена региональная программа поддержки и продвижения локальных брендов. Кроме того, все действующие инструменты в сфере интеллектуальной собственности объединены в Региональный стандарт по организации системы управления интеллектуальной собственностью, работает Совет по вопросам развития системы управления интеллектуальной собственностью, с 2023 года в республике функционирует Приволжский центр Федерального института промышленной собственности.

https://ria.ru/20240524/mordoviya-1948197215.html

https://ria.ru/20240523/saransk-1947981464.html

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Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, артем здунов, промомед, республика мордовия