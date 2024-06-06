https://ria.ru/20240606/farmatsevtika-1951134292.html

Глава Мордовии назвал фармацевтику точкой роста суверенитета

Глава Мордовии назвал фармацевтику точкой роста суверенитета - РИА Новости, 06.06.2024

Глава Мордовии назвал фармацевтику точкой роста суверенитета

Фармацевтика – это точка роста нашей независимости и суверенитета, заявил глава Мордовии Артем Здунов, выступая на Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:21

2024-06-06T19:21

2024-06-06T19:26

республика мордовия

экономика

москва

куба

артем здунов

промомед

россия

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Фармацевтика – это точка роста нашей независимости и суверенитета, заявил глава Мордовии Артем Здунов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Фармацевтическая отрасль – одно из приоритетных направлений развития в структуре национальной социальной политики, экономики и на глобальном рынке. Российская фармацевтика развивается в условиях современных внешнеполитических вызовов и стремления к импортонезависимости. "Тема фармацевтики интересует сейчас всех, потому что это действительно точка роста нашей независимости, нашего суверенитета", - сказал глава Мордовии в ходе сессии "Передовая фармацевтика России: уникальные разработки, новые технологии и отраслевое лидерство". Согласно утвержденной стратегии "Фарма 2030", уже через шесть лет доля российских препаратов полного цикла должна вырасти на отечественном рынке до 70%. Среди главных трендов – курс на импортонезависимость, выпуск инновационных препаратов и использование продвинутых биотехнологических решений. Ключевой фактор успеха в этом – взаимодействие передовиков фарминдустрии с региональной властью. Здунов отметил, что в Мордовии находится крупнейшее предприятие группы компаний "Промомед". "Биохимик" – один из лидеров отрасли. Портфель группы компаний насчитывает более 300 наименований лекарственных препаратов, 80% из них входят в список жизненно важных. "Промомед" – один из крупнейших инвесторов для региона, крупный работодатель и налогоплательщик, один из самых крупных заказчиков высокопроизводительных кадров в Мордовском госуниверситете им. Н.П. Огарева. Сейчас на "Биохимик" приезжают работать высококлассные специалисты из Москвы и других регионов. "У нас налажено очень четкое взаимодействие. Что нам надо подтянуть? Подготовку кадров. И мы работаем вместе с университетом – уже создано две лаборатории "Биохимика" именно на базе вуза, потому что без университета не будет дальнейшего развития", - сказал Здунов. Глава Мордовии заострил внимание и на том, что регион делает для фармкомпании. В первую очередь создает благоприятный инвестиционный климат. Коллаборация налажена и в подготовке кадров, которая ведется, начиная с детского сада, и в проведении широкого спектра исследований. В программе "Приоритет 2030" Мордовский университет и компания "Промомед" также участвуют совместно. В качестве примера тесного взаимодействия с властью республики председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый рассказал о ситуации с недавней работой делегации Мордовии на Кубе, когда глава региона сам предложил руководителю фармкомпании ознакомиться с опытом кубинских коллег по созданию онкологических вакцин.

https://ria.ru/20240606/farmotrasl-1951132423.html

https://ria.ru/20240517/vstrechi-1946633844.html

https://ria.ru/20240524/mordoviya-1948197215.html

москва

куба

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, куба, артем здунов, промомед, россия, технологии