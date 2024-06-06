https://ria.ru/20240606/fabrika-1951006362.html

В Тульской области построят фабрику по производству картона

В Тульской области построят фабрику по производству картона - РИА Новости, 06.06.2024

В Тульской области построят фабрику по производству картона

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме в четверг заключено соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта АО "Управляющая РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:27

2024-06-06T14:27

2024-06-06T14:27

тульская область

технологии

тульская область

дмитрий миляев

пмэф

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На XXVII Петербургском международном экономическом форуме в четверг заключено соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта АО "Управляющая компания группы предприятий "Готэк" в Тульской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Документ подписали врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров компании Владимир Чуйков. В рамках подписанного соглашения АО "Управляющая компания группы предприятий "Готэк" создаст в Тульской области фабрику по переработке макулатуры и производству картона. "Компания "Готэк" производит упаковку практически для всех секторов экономики: от медицинских изделий до стиральных порошков. Это яркий пример импортозамещающего производства. Продукция компании поставляется крупным тульским предприятиям", - отметил Миляев, его слова приводит пресс-служба. Инвестиции в проект составят 15 миллиардов рублей. Будет создано порядка 130 новых рабочих мест. Предполагаемый объем производства составит до 265 тысяч тонн готовой продукции в год. Также Миляев провел встречу с Чуйковым. "Мы знаем вашу компанию как крупнейшего в стране производителя современных упаковочных материалов и надежного партнера Тульской области. Наша сегодняшняя встреча – залог дальнейшего укрепления нашего сотрудничества", - сказал Миляев. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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https://ria.ru/20231120/premii-1910667797.html

https://ria.ru/20231010/proizvodstvo-1901851028.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, тульская область, дмитрий миляев, пмэф