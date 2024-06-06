https://ria.ru/20240606/f-16-1950859023.html
Госдеп одобрил продажу Тайваню запчастей и оборудования для F-16
Госдеп одобрил продажу Тайваню запчастей и оборудования для F-16 - РИА Новости, 06.06.2024
Госдеп одобрил продажу Тайваню запчастей и оборудования для F-16
Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для истребителей F-16 на общую сумму 300 миллионов долларов,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T04:17
2024-06-06T04:17
2024-06-06T05:34
тайвань
государственный департамент сша
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нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для истребителей F-16 на общую сумму 300 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.Согласно опубликованному уведомлению министерства обороны, продажа оборудования и запчастей предполагается двумя частями - объемом 220 и 80 миллионов долларов соответственно.В рамках сделки большего объема Тайвань закупит стандартные запасные и ремонтные части, комплектующие, расходные материалы и дополнительное оборудование для F-16, а также услуги инженерной, технической и логистической поддержки США.Вторая закупка меньшего объема включает нестандартные запасные и ремонтные части, а также остальные товары и услуги, аналогичные предыдущей."Оборудование будет поставлено со складов ВВС США… Предлагаемая продажа не окажет негативного воздействия на оборонную готовность Соединенных Штатов", - добавили в Пентагоне.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240525/kitay-1948295625.html
https://ria.ru/20240521/protest-1947322930.html
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тайвань, государственный департамент сша, министерство обороны сша, в мире, f-16, сша, китай, нэнси пелоси
Тайвань, Государственный департамент США, Министерство обороны США, В мире, F-16, США, Китай, Нэнси Пелоси
Госдеп одобрил продажу Тайваню запчастей и оборудования для F-16
США одобрили продажу Тайваню запчастей и оборудования для F-16 на $300 миллионов
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для истребителей F-16 на общую сумму 300 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.
Согласно опубликованному уведомлению министерства обороны, продажа оборудования и запчастей предполагается двумя частями - объемом 220 и 80 миллионов долларов соответственно.
В рамках сделки большего объема Тайвань закупит стандартные запасные и ремонтные части, комплектующие, расходные материалы и дополнительное оборудование для F-16, а также услуги инженерной, технической и логистической поддержки США.
Вторая закупка меньшего объема включает нестандартные запасные и ремонтные части, а также остальные товары и услуги, аналогичные предыдущей.
"Оборудование будет поставлено со складов ВВС США… Предлагаемая продажа не окажет негативного воздействия на оборонную готовность Соединенных Штатов", - добавили в Пентагоне.
Пекин
считает Тайвань неотъемлемой частью КНР
, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси
, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.