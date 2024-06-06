https://ria.ru/20240606/f-16-1950859023.html

Госдеп одобрил продажу Тайваню запчастей и оборудования для F-16

Госдеп одобрил продажу Тайваню запчастей и оборудования для F-16 - РИА Новости, 06.06.2024

Госдеп одобрил продажу Тайваню запчастей и оборудования для F-16

Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для истребителей F-16 на общую сумму 300 миллионов долларов,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T04:17

2024-06-06T04:17

2024-06-06T05:34

тайвань

государственный департамент сша

министерство обороны сша

в мире

f-16

сша

китай

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для истребителей F-16 на общую сумму 300 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.Согласно опубликованному уведомлению министерства обороны, продажа оборудования и запчастей предполагается двумя частями - объемом 220 и 80 миллионов долларов соответственно.В рамках сделки большего объема Тайвань закупит стандартные запасные и ремонтные части, комплектующие, расходные материалы и дополнительное оборудование для F-16, а также услуги инженерной, технической и логистической поддержки США.Вторая закупка меньшего объема включает нестандартные запасные и ремонтные части, а также остальные товары и услуги, аналогичные предыдущей."Оборудование будет поставлено со складов ВВС США… Предлагаемая продажа не окажет негативного воздействия на оборонную готовность Соединенных Штатов", - добавили в Пентагоне.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240525/kitay-1948295625.html

https://ria.ru/20240521/protest-1947322930.html

https://ria.ru/20240527/tayvan-1948543652.html

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