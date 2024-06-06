https://ria.ru/20240606/evroparlament-1950845809.html

В ЕС начинаются выборы в Европарламент

В ЕС начинаются выборы в Европарламент - РИА Новости, 06.06.2024

В ЕС начинаются выборы в Европарламент

Четырехдневный марафон выборов в Европейский парламент, которые определят политику Евросоюза на ближайшие пять лет, стартует в четверг. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T00:15

2024-06-06T00:15

2024-06-06T00:15

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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Четырехдневный марафон выборов в Европейский парламент, которые определят политику Евросоюза на ближайшие пять лет, стартует в четверг. Голосование пройдет во всех 27 странах Европейского союза, в нем должны принять участие около 373 миллионов имеющих право голоса. Голосование завершится в воскресенье вечером, когда появятся и первые предварительные результаты. На 720 мест в Европарламенте претендуют представители порядка 200 европейских партий. Избранные депутаты проведут первую пленарную сессию в новом составе ЕП в середине июля. Первыми начнут голосовать 6 июня Нидерланды – они смогут избрать 31 депутата Европейского парламента. На места, помимо либералов, серьезно претендуют крайне правые из Партии свободы (PVV) и популисты. В пятницу 7 июня выборы пройдут в Ирландии (избирают 14 евродепутатов) и Чехии, где планируется двухдневное голосование и будут выбирать 21 депутата ЕП. В субботу 8 июня выбирают Латвия (9 депутатов ЕП), Мальта (6 депутатов, на Мальте также будет голосовать нынешняя глава Европарламента Роберта Метсола), Словакия (15 мест в ЕП, там ждут рост поддержки правящей партии после неудавшегося покушения на премьера Роберта Фицо в мае этого года), в также третья крупнейшая страна ЕС Италия (двухдневное голосование, избирают 76 депутатов Европарламента, все напряженно ждут, кого поддержит после выборов партия премьера Джорджии Мелони "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) – правых или право-центристов во главе с Урсулой фон дер Ляйен). В воскресенье 9 июня голосуют все остальные страны Евросоюза: Австрия (20 депутатов, прогнозируется победа правых сил), Бельгия (22 депутата, ждут победу правых сил Фландрии, выборы в ЕП совмещены с выборами в федеральный и региональные парламенты), Болгария (17 евродепутатов, выборы совмещаются с выборами в национальный парламент), Хорватия (изберут 12 парламентариев), Кипр (6 депутатов), Дания (15 евродепутатов), Эстония (7 депутатов), Финляндия (15 депутатов, ожидается поддержка избирателями правящей Национальной коалиционной партии премьера Петтери Орпо), Франция (будет избран 81 депутат ЕП, ожидают успех крайне правых во главе с лидером "Национального объединения" Жорданом Барделлой, выступившим ранее против поставок Украине ракет для ударов по территории России), Германия (96 депутатов), Греция (21 депутат, ждут успех крайне правой ультранационалистической партии "Греческое решение", которая может набрать в два раза больше голосов, чем на предыдущих выборах), Венгрия (21 депутат, сильные позиции перед выборами сохраняет партия Виктора Орбана ФИДЕС), Литва (11 депутатов), Люксембург (6 депутатов ЕП), Польша (53 депутата, ждут острую борьбу между правящей "Гражданской платформой" и правой партией "Право и справедливость"), Португалия (21 депутат, молодежный электорат может обеспечить победу правых сил), Румыния (33 депутата), Словения (9 евродепутатов), Испания (61 депутат, итоги голосования в Испании будут важны для последующей борьбы за высшие посты в евроинститутах, поскольку испанские правоцентристы поддерживают, к примеру, нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на второй пятилетний срок на этом посту). Вечером воскресенья ближе к 18.15 по времени Брюсселя (19.15 мск) начнут появляться первые предварительные итоги национальных выборов, ближе к полуночи ждут предварительного объявления нового состава Европарламента, с обращениями выступят лидеры европейских институтов. Рост влияния по всей Европе правых и крайне правых сил с антииммигрантской, антиглобалистской и евроскептической повесткой, по мнению экспертов, может вызвать проблемы в евроинститутах, в частности, затормозит принятие общеевропейских законов и утверждение общеевропейских расходов ЕС, в том числе на Украину. Выборы 6-9 июня также станут вызовом главному кандидату на пост будущей главы Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которой для переизбрания требуется набрать голоса минимум 361 из 720 депутата нового состава Европарламента, а затем получить одобрение лидеров стран Евросоюза. Урсула фон дер Ляйен в 2019 году стала первой женщиной на посту главы Еврокомиссии. Политика возглавляемой ей Еврокомиссии часто становилась объектом критики. В частности, оппозиционные силы в Европарламенте критиковали действия в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда Брюссель осуществлял непрозрачные и явно избыточные закупки вакцин у фармацевтических гигантов. Кроме того, в последние месяцы ЕК столкнулась с массовыми протестами европейских фермеров, которые считают сельскохозяйственную политику Брюсселя причиной своего бедственного положения. Также фон дер Ляйен известна своей непримиримой позицией и резкими недипломатичными высказываниями по отношению к России, односторонней поддержкой Израиля в конфликте с палестинцами. Кроме того, критике подвергались ее напряженные отношения и многочисленные конфликты с председателем Европейского совета бельгийским политиком Шарлем Мишелем. Исполнительный орган Европейского союза – Еврокомиссия во главе с председателем утверждается Европарламентом после очередных выборов раз в пять лет. В состав ЕК, помимо его главы, входят 26 еврокомиссаров (как правило, по одному от каждой страны сообщества). Еврокомиссия предлагает новые законы и директивы, в рамках своей компетенции управляет общей политикой ЕС, исполняет бюджет союза, обеспечивает соблюдение европейского законодательства. Глава ЕК назначается на пятилетний срок. Евросовет (главы государств и правительств стран Евросоюза) выбирают кандидата и предлагают его для согласования Европейскому парламенту. Поскольку выбор такого кандидата учитывает итоги выборов в Европарламент, как правило, претендент подбирается из числа тех, кого поддерживает крупнейшая политическая группа в новом составе ЕП. Парламент утверждает или отклоняет кандидатуру кандидата абсолютным большинством голосов (50% плюс один голос). После согласования ЕП, Евросовет назначает нового председателя ЕК на должность, и он приступает к подбору своей команды, которую также затем согласует Европарламент и окончательно утверждает Евросовет (квалифицированным большинством). Если кандидатура председателя ЕК парламентом отклоняется, у Евросовета есть месяц, чтобы предложить нового кандидата. Выбранные главой ЕК кандидаты на должности еврокомиссаров обязаны предстать каждый перед профильным парламентским комитетом, ответственным за предполагаемую сферу деятельности потенциального члена Еврокомиссии, и убедить парламентариев в своей "профпригодности". После выборов 6-9 июня предстоит и избрание нового главы Евросовета, эту должность сейчас занимает Шарль Мишель. Президент Евросовета избирается лидерами стран ЕС на саммите квалифицированным большинством голосов на срок 2,5 года, который затем может быть продлен еще один раз на 2,5 года. Координацией выборов главы Евросовета на саммите занимается страна-председатель в Совете ЕС – в этом году это, скорее всего, будет Бельгия. Должность президента Европейского совета стала официальной и постоянной только в 2009 году. До этого Евросовет являлся неформальным органом, а его глава занимал неофициальную должность. Эту роль выполнял глава государства или правительства страны ЕС, которая на данный момент председательствовала в Совете ЕС на основании принципа ротации. Глава Евросовета организует и председательствует на саммитах ЕС, обеспечивает взаимодействие на высшем европейском уровне с другими европейскими институтами, ведет посредническую работу по достижению единой позиции европейских лидеров по ключевым вопросам текущей повестки, представляет ЕС на высшем уровне на международной арене по вопросам, связанным с общеевропейской внешней политикой и политикой безопасности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, россия, брюссель, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, роберта метсола, еврокомиссия, европарламент, евросоюз