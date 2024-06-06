Рост экономики России в этом году идет в рамках прогноза Минэкономразвития
Глава Минэкономики Решетников: рост экономики в этом году идет в рамках прогноза
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастница Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участница Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Рост экономики России в этом году пока идет в рамках прогноза Минэкономразвития в 2,8%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ.
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"Пока мы идем по траектории нашего прогноза в 2,8%. Можно говорить, что что-то лучше, но по четырем месяцам рано еще делать выводы при существующей волатильности. 2,8% по году – это хорошие темпы роста. Апрель, очищенный от сезонности, продемонстрировал рост на 0,2% к марту, в пересчете на год это 2,4% - это нормальные темпы в условиях низкой безработицы", - сказал Решетников.
В среду министерство сообщило, что рост ВВП России в апреле ускорился до 4,4% в годовом выражении с 4,2% в марте, а в январе-апреле экономика выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам года министерство ждет рост экономики на 2,8%.
Он отметил, что экономика России адаптируется и продолжает расти в условиях достаточно высоких процентных ставок.
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"Порадовала динамика инвестиций за первый квартал – рост на 14,5% в годовом выражении. Но доля первого квартала относительно невысокая, поэтому рано делать окончательные выводы. Мы сконцентрированы на обсуждении инструментов (поддержки инвестиций - ред.) - что сейчас надо донастроить", - добавил министр.
Решетников также отметил, что министерство обсуждает с ЦБ, как прирост кредитования влияет на инфляцию. "Центральный банк таргетирует инфляцию, но все равно так или иначе они вынуждены выстраивать какие-то диапазоны по допустимым темпам роста кредитования", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.