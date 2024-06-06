Ефимов: в Люблино выделили участок для строительства производства
© Фото : Градостроительный комплекс МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Градостроительный комплекс Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Власти Москвы предоставили инвестору участок земли по льготной ставке 1 рубль в год для строительства производственного комплекса на юго-востоке города в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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"Инвестор – девелоперская компания Hutton – при поддержке города построит производственный комплекс в ЮВАО. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил 0,9 гектара земли по льготной ставке 1 рубль в год. Частные инвестиции в реализацию проекта превысят 1 миллиард рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В будущем инновационном комплексе одновременно разместятся предприятия легкой, строительной, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности, отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Планируется, что ежегодно здесь будут выпускать до 110 тысяч единиц мебели, одежды, тары и другой продукции. На производстве будет создано 260 новых рабочих мест", – добавил он.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в рамках договора инвестор в течение пяти лет должен построить в районе Люблино производство площадью порядка 13,5 тысячи квадратных метров.
Предоставление в аренду земли по льготной ставке для развития производств на территории Москвы – это одна из мер поддержки бизнеса, которая реализуется с марта 2022 года по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.