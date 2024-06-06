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Ефимов: в Люблино выделили участок для строительства производства - РИА Новости, 06.06.2024
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10:05 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/efimov-1950846412.html
Ефимов: в Люблино выделили участок для строительства производства
Ефимов: в Люблино выделили участок для строительства производства - РИА Новости, 06.06.2024
Ефимов: в Люблино выделили участок для строительства производства
Власти Москвы предоставили инвестору участок земли по льготной ставке 1 рубль в год для строительства производственного комплекса на юго-востоке города в рамках РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:05
2024-06-06T10:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Власти Москвы предоставили инвестору участок земли по льготной ставке 1 рубль в год для строительства производственного комплекса на юго-востоке города в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Инвестор – девелоперская компания Hutton – при поддержке города построит производственный комплекс в ЮВАО. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил 0,9 гектара земли по льготной ставке 1 рубль в год. Частные инвестиции в реализацию проекта превысят 1 миллиард рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В будущем инновационном комплексе одновременно разместятся предприятия легкой, строительной, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности, отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Планируется, что ежегодно здесь будут выпускать до 110 тысяч единиц мебели, одежды, тары и другой продукции. На производстве будет создано 260 новых рабочих мест", – добавил он.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в рамках договора инвестор в течение пяти лет должен построить в районе Люблино производство площадью порядка 13,5 тысячи квадратных метров.Предоставление в аренду земли по льготной ставке для развития производств на территории Москвы – это одна из мер поддержки бизнеса, которая реализуется с марта 2022 года по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
https://ria.ru/20240605/efimov-1950538425.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Люблино выделили участок для строительства производства

© Фото : Градостроительный комплекс МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Градостроительный комплекс Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Власти Москвы предоставили инвестору участок земли по льготной ставке 1 рубль в год для строительства производственного комплекса на юго-востоке города в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«
"Инвестор – девелоперская компания Hutton – при поддержке города построит производственный комплекс в ЮВАО. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил 0,9 гектара земли по льготной ставке 1 рубль в год. Частные инвестиции в реализацию проекта превысят 1 миллиард рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
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В будущем инновационном комплексе одновременно разместятся предприятия легкой, строительной, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности, отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Планируется, что ежегодно здесь будут выпускать до 110 тысяч единиц мебели, одежды, тары и другой продукции. На производстве будет создано 260 новых рабочих мест", – добавил он.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в рамках договора инвестор в течение пяти лет должен построить в районе Люблино производство площадью порядка 13,5 тысячи квадратных метров.
Предоставление в аренду земли по льготной ставке для развития производств на территории Москвы – это одна из мер поддержки бизнеса, которая реализуется с марта 2022 года по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
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