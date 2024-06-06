https://ria.ru/20240606/dtp-1950899248.html
В Кемерово рассказали о сроке службы трамвая, попавшего в ДТП
В Кемерово рассказали о сроке службы трамвая, попавшего в ДТП - РИА Новости, 06.06.2024
В Кемерово рассказали о сроке службы трамвая, попавшего в ДТП
Трамвай, столкнувшийся с другим трамваем в Кемерове, отслужил половину своего срока, сообщили РИА Новости в Кемеровской электротранспортной компании. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:05
2024-06-06T10:05
2024-06-06T12:37
происшествия
кемерово
авто
дтп с трамваями в кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950883575_0:131:815:590_1920x0_80_0_0_17f51f238dba2f9f79d55ba3dd993961.jpg
КЕМЕРОВО, 6 июн - РИА Новости. Трамвай, столкнувшийся с другим трамваем в Кемерове, отслужил половину своего срока, сообщили РИА Новости в Кемеровской электротранспортной компании. Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая, число пострадавших достигло 102 человек, один из них погиб. "Вагон 2012 года выпуска, он отслужил примерно половину своего нормативного срока", - уточнил собеседник агентства. В компании добавили, что перед тем, как попасть в аварию, трамвай уже отработал один рейс без проблем, пройдя маршрут от конечной до конечной остановки.
https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950883575_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_23419ead31cce1f6341331e380baab76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, авто, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, Авто, ДТП с трамваями в Кемерово
В Кемерово рассказали о сроке службы трамвая, попавшего в ДТП
КЭТК: трамвай, попавший в ДТП в Кемерово, отслужил половину срока