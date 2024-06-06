https://ria.ru/20240606/dtp-1950899248.html

В Кемерово рассказали о сроке службы трамвая, попавшего в ДТП

В Кемерово рассказали о сроке службы трамвая, попавшего в ДТП - РИА Новости, 06.06.2024

В Кемерово рассказали о сроке службы трамвая, попавшего в ДТП

Трамвай, столкнувшийся с другим трамваем в Кемерове, отслужил половину своего срока, сообщили РИА Новости в Кемеровской электротранспортной компании. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:05

2024-06-06T10:05

2024-06-06T12:37

происшествия

кемерово

авто

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 6 июн - РИА Новости. Трамвай, столкнувшийся с другим трамваем в Кемерове, отслужил половину своего срока, сообщили РИА Новости в Кемеровской электротранспортной компании. Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая, число пострадавших достигло 102 человек, один из них погиб. "Вагон 2012 года выпуска, он отслужил примерно половину своего нормативного срока", - уточнил собеседник агентства. В компании добавили, что перед тем, как попасть в аварию, трамвай уже отработал один рейс без проблем, пройдя маршрут от конечной до конечной остановки.

https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html

кемерово

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