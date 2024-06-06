Рейтинг@Mail.ru
В Кемерово рассказали о сроке службы трамвая, попавшего в ДТП - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 06.06.2024 (обновлено: 12:37 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/dtp-1950899248.html
В Кемерово рассказали о сроке службы трамвая, попавшего в ДТП
В Кемерово рассказали о сроке службы трамвая, попавшего в ДТП - РИА Новости, 06.06.2024
В Кемерово рассказали о сроке службы трамвая, попавшего в ДТП
Трамвай, столкнувшийся с другим трамваем в Кемерове, отслужил половину своего срока, сообщили РИА Новости в Кемеровской электротранспортной компании. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:05
2024-06-06T12:37
происшествия
кемерово
авто
дтп с трамваями в кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950883575_0:131:815:590_1920x0_80_0_0_17f51f238dba2f9f79d55ba3dd993961.jpg
КЕМЕРОВО, 6 июн - РИА Новости. Трамвай, столкнувшийся с другим трамваем в Кемерове, отслужил половину своего срока, сообщили РИА Новости в Кемеровской электротранспортной компании. Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая, число пострадавших достигло 102 человек, один из них погиб. "Вагон 2012 года выпуска, он отслужил примерно половину своего нормативного срока", - уточнил собеседник агентства. В компании добавили, что перед тем, как попасть в аварию, трамвай уже отработал один рейс без проблем, пройдя маршрут от конечной до конечной остановки.
https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950883575_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_23419ead31cce1f6341331e380baab76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, авто, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, Авто, ДТП с трамваями в Кемерово
В Кемерово рассказали о сроке службы трамвая, попавшего в ДТП

КЭТК: трамвай, попавший в ДТП в Кемерово, отслужил половину срока

© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramДТП с участием 2 трамваев на Логовом шоссе в Кемерове
ДТП с участием 2 трамваев на Логовом шоссе в Кемерове - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
ДТП с участием 2 трамваев на Логовом шоссе в Кемерове
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 июн - РИА Новости. Трамвай, столкнувшийся с другим трамваем в Кемерове, отслужил половину своего срока, сообщили РИА Новости в Кемеровской электротранспортной компании.
Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая, число пострадавших достигло 102 человек, один из них погиб.
«
"Вагон 2012 года выпуска, он отслужил примерно половину своего нормативного срока", - уточнил собеседник агентства.
В компании добавили, что перед тем, как попасть в аварию, трамвай уже отработал один рейс без проблем, пройдя маршрут от конечной до конечной остановки.
Трамвай перед столкновением в Кемерово - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери
08:34
 
ПроисшествияКемеровоАвтоДТП с трамваями в Кемерово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала