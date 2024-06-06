https://ria.ru/20240606/chekhiya-1950901794.html
В Чехии четыре человека погибли при столкновении поездов
В Чехии четыре человека погибли при столкновении поездов - РИА Новости, 06.06.2024
В Чехии четыре человека погибли при столкновении поездов
Четыре человека погибли и 27 человек, включая детей, получили ранения разной тяжести в результате столкновения в ночь на четверг пассажирского и грузового... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:13
2024-06-06T10:13
2024-06-06T12:37
в мире
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950908546_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_973930a1c91b1fcec017d7e4fac1e41e.jpg
ПРАГА, 6 июн – РИА Новости. Четыре человека погибли и 27 человек, включая детей, получили ранения разной тяжести в результате столкновения в ночь на четверг пассажирского и грузового поездов в районе города Пардубице на востоке Чехии, сообщило Чешское ТВ. "В результате лобового столкновения скорого пассажирского и грузового поездов в районе города Пардубице погибли четыре человека, еще 27 человек, включая детей, получили ранения разной тяжести и доставлены в больницы городов Пардубице, Градец Кралове и Хрудим. Главным образом, медики зафиксировали ранения в области головы, груди и шеи, а также сотрясения мозга. Часть легко пострадавших уже в четверг может быть отпущена из больниц для домашнего лечения" - говорится в сообщении. Полиция начала расследование причин происшествия. Пожарные работают над устранением с путей поврежденных вагонов. Более других был поврежден первый вагон пассажирского поезда, который при столкновении частично перевернулся.
https://ria.ru/20240101/avariya-1919389249.html
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950908546_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_1be0c210f823266b5450edccb0fae30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия
В Чехии четыре человека погибли при столкновении поездов
В Чехии четыре человека погибли и 27 получили ранения при столкновении поездов