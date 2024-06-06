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В Чехии четыре человека погибли при столкновении поездов - РИА Новости, 06.06.2024
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10:13 06.06.2024 (обновлено: 12:37 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/chekhiya-1950901794.html
В Чехии четыре человека погибли при столкновении поездов
В Чехии четыре человека погибли при столкновении поездов - РИА Новости, 06.06.2024
В Чехии четыре человека погибли при столкновении поездов
Четыре человека погибли и 27 человек, включая детей, получили ранения разной тяжести в результате столкновения в ночь на четверг пассажирского и грузового... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:13
2024-06-06T12:37
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ПРАГА, 6 июн – РИА Новости. Четыре человека погибли и 27 человек, включая детей, получили ранения разной тяжести в результате столкновения в ночь на четверг пассажирского и грузового поездов в районе города Пардубице на востоке Чехии, сообщило Чешское ТВ. "В результате лобового столкновения скорого пассажирского и грузового поездов в районе города Пардубице погибли четыре человека, еще 27 человек, включая детей, получили ранения разной тяжести и доставлены в больницы городов Пардубице, Градец Кралове и Хрудим. Главным образом, медики зафиксировали ранения в области головы, груди и шеи, а также сотрясения мозга. Часть легко пострадавших уже в четверг может быть отпущена из больниц для домашнего лечения" - говорится в сообщении. Полиция начала расследование причин происшествия. Пожарные работают над устранением с путей поврежденных вагонов. Более других был поврежден первый вагон пассажирского поезда, который при столкновении частично перевернулся.
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в мире, чехия
В мире, Чехия
В Чехии четыре человека погибли при столкновении поездов

В Чехии четыре человека погибли и 27 получили ранения при столкновении поездов

© AP PhotoСпасатели помогают пострадавшим после столкновения поездов в Чехии. 6 июня 2024
Спасатели помогают пострадавшим после столкновения поездов в Чехии. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo
Спасатели помогают пострадавшим после столкновения поездов в Чехии. 6 июня 2024
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ПРАГА, 6 июн – РИА Новости. Четыре человека погибли и 27 человек, включая детей, получили ранения разной тяжести в результате столкновения в ночь на четверг пассажирского и грузового поездов в районе города Пардубице на востоке Чехии, сообщило Чешское ТВ.
«
"В результате лобового столкновения скорого пассажирского и грузового поездов в районе города Пардубице погибли четыре человека, еще 27 человек, включая детей, получили ранения разной тяжести и доставлены в больницы городов Пардубице, Градец Кралове и Хрудим. Главным образом, медики зафиксировали ранения в области головы, груди и шеи, а также сотрясения мозга. Часть легко пострадавших уже в четверг может быть отпущена из больниц для домашнего лечения" - говорится в сообщении.
Полиция начала расследование причин происшествия. Пожарные работают над устранением с путей поврежденных вагонов. Более других был поврежден первый вагон пассажирского поезда, который при столкновении частично перевернулся.
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