https://ria.ru/20240606/chekhiya-1950901794.html

В Чехии четыре человека погибли при столкновении поездов

В Чехии четыре человека погибли при столкновении поездов - РИА Новости, 06.06.2024

В Чехии четыре человека погибли при столкновении поездов

Четыре человека погибли и 27 человек, включая детей, получили ранения разной тяжести в результате столкновения в ночь на четверг пассажирского и грузового... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:13

2024-06-06T10:13

2024-06-06T12:37

в мире

чехия

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ПРАГА, 6 июн – РИА Новости. Четыре человека погибли и 27 человек, включая детей, получили ранения разной тяжести в результате столкновения в ночь на четверг пассажирского и грузового поездов в районе города Пардубице на востоке Чехии, сообщило Чешское ТВ. "В результате лобового столкновения скорого пассажирского и грузового поездов в районе города Пардубице погибли четыре человека, еще 27 человек, включая детей, получили ранения разной тяжести и доставлены в больницы городов Пардубице, Градец Кралове и Хрудим. Главным образом, медики зафиксировали ранения в области головы, груди и шеи, а также сотрясения мозга. Часть легко пострадавших уже в четверг может быть отпущена из больниц для домашнего лечения" - говорится в сообщении. Полиция начала расследование причин происшествия. Пожарные работают над устранением с путей поврежденных вагонов. Более других был поврежден первый вагон пассажирского поезда, который при столкновении частично перевернулся.

https://ria.ru/20240101/avariya-1919389249.html

чехия

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в мире, чехия