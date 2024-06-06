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СМИ: число жертв столкновения поездов в Чехии выросло до четырех
СМИ: число жертв столкновения поездов в Чехии выросло до четырех - РИА Новости, 06.06.2024
СМИ: число жертв столкновения поездов в Чехии выросло до четырех
Число погибших при столкновение экспресса с товарным поездом в Чехии увеличилось до четырех, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T02:25
2024-06-06T02:25
2024-06-06T10:34
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число погибших при столкновение экспресса с товарным поездом в Чехии увеличилось до четырех, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря местной службы спасения. Ранее Франс Пресс передавало, что два человека погибли, десятки пострадали в результате столкновения экспресса с товарным поездом в Чехии. "Четыре пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью", - приводит агентство слова пресс-секретаря местной службы спасения, сказанные чешскому телеканалу.
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в мире, чехия
СМИ: число жертв столкновения поездов в Чехии выросло до четырех
AFP: число погибших при столкновении поездов в Чехии выросло до четырех