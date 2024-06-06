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СМИ: число жертв столкновения поездов в Чехии выросло до четырех - РИА Новости, 06.06.2024
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02:25 06.06.2024 (обновлено: 10:34 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/chekhiya-1950853503.html
СМИ: число жертв столкновения поездов в Чехии выросло до четырех
СМИ: число жертв столкновения поездов в Чехии выросло до четырех - РИА Новости, 06.06.2024
СМИ: число жертв столкновения поездов в Чехии выросло до четырех
Число погибших при столкновение экспресса с товарным поездом в Чехии увеличилось до четырех, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T02:25
2024-06-06T10:34
в мире
чехия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число погибших при столкновение экспресса с товарным поездом в Чехии увеличилось до четырех, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря местной службы спасения. Ранее Франс Пресс передавало, что два человека погибли, десятки пострадали в результате столкновения экспресса с товарным поездом в Чехии. "Четыре пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью", - приводит агентство слова пресс-секретаря местной службы спасения, сказанные чешскому телеканалу.
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в мире, чехия
В мире, Чехия
СМИ: число жертв столкновения поездов в Чехии выросло до четырех

AFP: число погибших при столкновении поездов в Чехии выросло до четырех

© AP PhotoСпасатели на месте столкновения поездов в Чехии. 6 июня 2024
Спасатели на месте столкновения поездов в Чехии. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo
Спасатели на месте столкновения поездов в Чехии. 6 июня 2024
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число погибших при столкновение экспресса с товарным поездом в Чехии увеличилось до четырех, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря местной службы спасения.
Ранее Франс Пресс передавало, что два человека погибли, десятки пострадали в результате столкновения экспресса с товарным поездом в Чехии.
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"Четыре пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью", - приводит агентство слова пресс-секретаря местной службы спасения, сказанные чешскому телеканалу.
 
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