https://ria.ru/20240606/chekhiya-1950853503.html

СМИ: число жертв столкновения поездов в Чехии выросло до четырех

СМИ: число жертв столкновения поездов в Чехии выросло до четырех - РИА Новости, 06.06.2024

СМИ: число жертв столкновения поездов в Чехии выросло до четырех

Число погибших при столкновение экспресса с товарным поездом в Чехии увеличилось до четырех, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T02:25

2024-06-06T02:25

2024-06-06T10:34

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чехия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число погибших при столкновение экспресса с товарным поездом в Чехии увеличилось до четырех, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря местной службы спасения. Ранее Франс Пресс передавало, что два человека погибли, десятки пострадали в результате столкновения экспресса с товарным поездом в Чехии. "Четыре пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью", - приводит агентство слова пресс-секретаря местной службы спасения, сказанные чешскому телеканалу.

https://ria.ru/20240101/avariya-1919389249.html

чехия

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