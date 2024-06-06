https://ria.ru/20240606/briks-1950930133.html

Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС

Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024

Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС

Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС, следует из результатов исследования по взаимодействию отечественного бизнеса со... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:28

2024-06-06T11:28

2024-06-06T12:51

пмэф-2024

экономика

технологии

брикс

деловая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947836245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_734358a378616993a5ed2a00976d5ade.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС, следует из результатов исследования по взаимодействию отечественного бизнеса со странами объединения, которые были представлены на ПМЭФ. Согласно представленным данным, у большинства российских компаний (61 процента) есть партнеры в странах БРИКС. При этом среди крупных фирм, где в штате более трех тысяч сотрудников, таковых абсолютное большинство (80 процентов). В каждой второй компании (52 процентах) сообщили, что экспортируют товары в страны БРИКС, столько же (57 процентов) рассказали, что импортируют из этих государств. В значительной мере импортом из стран объединения занимаются крупные организации — 70 процентов. Кроме того, партнерами российского бизнеса в странах БРИКС в первую очередь выступают компании промышленного производства и автомобилестроения (63 процента), представители агробизнеса, производители потребительских товаров и медико-биологической отрасли (53 процента). Также есть партнеры из сектора технологий (26 процентов), транспорта (16 процентов), медиа и коммуникаций (11 процентов). Российские компании осуществляют расчеты с партнерами из стран БРИКС больше в валюте страны БРИКС, с которой сотрудничают (63 процента). Возможностью проводить расчеты в долларах и евро чаще пользуются крупные фирмы, 50 процентов и 63 процента соответственно. Организации со штатом меньше 3000 сотрудников чаще используют для расчетов валюту страны БРИКС, с которой сотрудничают (91 процент). Опрос представителей бизнеса об их взаимоотношениях со странами БРИКС и БРИКС-плюс был проведен Консультативным советом по иностранным инвестициям в России (КСИИ) совместно с Группой компаний Б1 и общероссийской общественной организацией "Деловая Россия". Респондентами стали как отечественные компании, так и те, кто занимается развитием бизнеса с участием иностранного капитала. Треть участников исследования составили крупные фирмы со штатом более 3000 сотрудников. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950747738.html

https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, брикс, деловая россия