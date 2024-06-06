С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС, следует из результатов исследования по взаимодействию отечественного бизнеса со странами объединения, которые были представлены на ПМЭФ. Согласно представленным данным, у большинства российских компаний (61 процента) есть партнеры в странах БРИКС. При этом среди крупных фирм, где в штате более трех тысяч сотрудников, таковых абсолютное большинство (80 процентов). В каждой второй компании (52 процентах) сообщили, что экспортируют товары в страны БРИКС, столько же (57 процентов) рассказали, что импортируют из этих государств. В значительной мере импортом из стран объединения занимаются крупные организации — 70 процентов. Кроме того, партнерами российского бизнеса в странах БРИКС в первую очередь выступают компании промышленного производства и автомобилестроения (63 процента), представители агробизнеса, производители потребительских товаров и медико-биологической отрасли (53 процента). Также есть партнеры из сектора технологий (26 процентов), транспорта (16 процентов), медиа и коммуникаций (11 процентов). Российские компании осуществляют расчеты с партнерами из стран БРИКС больше в валюте страны БРИКС, с которой сотрудничают (63 процента). Возможностью проводить расчеты в долларах и евро чаще пользуются крупные фирмы, 50 процентов и 63 процента соответственно. Организации со штатом меньше 3000 сотрудников чаще используют для расчетов валюту страны БРИКС, с которой сотрудничают (91 процент). Опрос представителей бизнеса об их взаимоотношениях со странами БРИКС и БРИКС-плюс был проведен Консультативным советом по иностранным инвестициям в России (КСИИ) совместно с Группой компаний Б1 и общероссийской общественной организацией "Деловая Россия". Респондентами стали как отечественные компании, так и те, кто занимается развитием бизнеса с участием иностранного капитала. Треть участников исследования составили крупные фирмы со штатом более 3000 сотрудников. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС, следует из результатов исследования по взаимодействию отечественного бизнеса со странами объединения, которые были представлены на ПМЭФ.
Согласно представленным данным, у большинства российских компаний (61 процента) есть партнеры в странах БРИКС. При этом среди крупных фирм, где в штате более трех тысяч сотрудников, таковых абсолютное большинство (80 процентов).
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
1 из 3
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
2 из 3
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
3 из 3
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
1 из 3
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
2 из 3
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
3 из 3
В каждой второй компании (52 процентах) сообщили, что экспортируют товары в страны БРИКС, столько же (57 процентов) рассказали, что импортируют из этих государств. В значительной мере импортом из стран объединения занимаются крупные организации — 70 процентов.
Кроме того, партнерами российского бизнеса в странах БРИКС в первую очередь выступают компании промышленного производства и автомобилестроения (63 процента), представители агробизнеса, производители потребительских товаров и медико-биологической отрасли (53 процента). Также есть партнеры из сектора технологий (26 процентов), транспорта (16 процентов), медиа и коммуникаций (11 процентов).
Российские компании осуществляют расчеты с партнерами из стран БРИКС больше в валюте страны БРИКС, с которой сотрудничают (63 процента). Возможностью проводить расчеты в долларах и евро чаще пользуются крупные фирмы, 50 процентов и 63 процента соответственно. Организации со штатом меньше 3000 сотрудников чаще используют для расчетов валюту страны БРИКС, с которой сотрудничают (91 процент).
Опрос представителей бизнеса об их взаимоотношениях со странами БРИКС и БРИКС-плюс был проведен Консультативным советом по иностранным инвестициям в России (КСИИ) совместно с Группой компаний Б1 и общероссийской общественной организацией "Деловая Россия". Респондентами стали как отечественные компании, так и те, кто занимается развитием бизнеса с участием иностранного капитала. Треть участников исследования составили крупные фирмы со штатом более 3000 сотрудников.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.