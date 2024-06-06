Рейтинг@Mail.ru
Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
11:28 06.06.2024 (обновлено: 12:51 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/briks-1950930133.html
Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС
Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС
Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС, следует из результатов исследования по взаимодействию отечественного бизнеса со... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:28
2024-06-06T12:51
пмэф-2024
экономика
технологии
брикс
деловая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947836245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_734358a378616993a5ed2a00976d5ade.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС, следует из результатов исследования по взаимодействию отечественного бизнеса со странами объединения, которые были представлены на ПМЭФ. Согласно представленным данным, у большинства российских компаний (61 процента) есть партнеры в странах БРИКС. При этом среди крупных фирм, где в штате более трех тысяч сотрудников, таковых абсолютное большинство (80 процентов). В каждой второй компании (52 процентах) сообщили, что экспортируют товары в страны БРИКС, столько же (57 процентов) рассказали, что импортируют из этих государств. В значительной мере импортом из стран объединения занимаются крупные организации — 70 процентов. Кроме того, партнерами российского бизнеса в странах БРИКС в первую очередь выступают компании промышленного производства и автомобилестроения (63 процента), представители агробизнеса, производители потребительских товаров и медико-биологической отрасли (53 процента). Также есть партнеры из сектора технологий (26 процентов), транспорта (16 процентов), медиа и коммуникаций (11 процентов). Российские компании осуществляют расчеты с партнерами из стран БРИКС больше в валюте страны БРИКС, с которой сотрудничают (63 процента). Возможностью проводить расчеты в долларах и евро чаще пользуются крупные фирмы, 50 процентов и 63 процента соответственно. Организации со штатом меньше 3000 сотрудников чаще используют для расчетов валюту страны БРИКС, с которой сотрудничают (91 процент). Опрос представителей бизнеса об их взаимоотношениях со странами БРИКС и БРИКС-плюс был проведен Консультативным советом по иностранным инвестициям в России (КСИИ) совместно с Группой компаний Б1 и общероссийской общественной организацией "Деловая Россия". Респондентами стали как отечественные компании, так и те, кто занимается развитием бизнеса с участием иностранного капитала. Треть участников исследования составили крупные фирмы со штатом более 3000 сотрудников. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950747738.html
https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947836245_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8cf3ca7a8540514e9629677f8a1d2b19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, брикс, деловая россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, БРИКС, Деловая Россия
Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС

Более 60 процентов крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС, следует из результатов исследования по взаимодействию отечественного бизнеса со странами объединения, которые были представлены на ПМЭФ.
Согласно представленным данным, у большинства российских компаний (61 процента) есть партнеры в странах БРИКС. При этом среди крупных фирм, где в штате более трех тысяч сотрудников, таковых абсолютное большинство (80 процентов).
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
1 из 3
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
2 из 3
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
3 из 3
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
1 из 3
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
2 из 3
Перспективы взаимодействия российского бизнеса со странами БРИКС
3 из 3
В каждой второй компании (52 процентах) сообщили, что экспортируют товары в страны БРИКС, столько же (57 процентов) рассказали, что импортируют из этих государств. В значительной мере импортом из стран объединения занимаются крупные организации — 70 процентов.
Кроме того, партнерами российского бизнеса в странах БРИКС в первую очередь выступают компании промышленного производства и автомобилестроения (63 процента), представители агробизнеса, производители потребительских товаров и медико-биологической отрасли (53 процента). Также есть партнеры из сектора технологий (26 процентов), транспорта (16 процентов), медиа и коммуникаций (11 процентов).
Российские компании осуществляют расчеты с партнерами из стран БРИКС больше в валюте страны БРИКС, с которой сотрудничают (63 процента). Возможностью проводить расчеты в долларах и евро чаще пользуются крупные фирмы, 50 процентов и 63 процента соответственно. Организации со штатом меньше 3000 сотрудников чаще используют для расчетов валюту страны БРИКС, с которой сотрудничают (91 процент).
Участницы форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Российские бизнесмены предложили провести форум с бразильскими партнерами
Вчера, 17:20
Опрос представителей бизнеса об их взаимоотношениях со странами БРИКС и БРИКС-плюс был проведен Консультативным советом по иностранным инвестициям в России (КСИИ) совместно с Группой компаний Б1 и общероссийской общественной организацией "Деловая Россия". Респондентами стали как отечественные компании, так и те, кто занимается развитием бизнеса с участием иностранного капитала. Треть участников исследования составили крупные фирмы со штатом более 3000 сотрудников.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Киселев назвал БРИКС ключевым элементом нового мирового порядка
10:48
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииБРИКСДеловая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала