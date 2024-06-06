https://ria.ru/20240606/boliviya-1951009418.html

Президент Боливии поблагодарил Путина за поддержку

Президент Боливии поблагодарил Путина за поддержку - РИА Новости, 06.06.2024

Президент Боливии поблагодарил Путина за поддержку

Президент Боливии Луис Арсе, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме, на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:33

2024-06-06T14:33

2024-06-06T14:46

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме, на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил благодарность за поддержку и реализацию совместных российско-боливийских проектов."Спасибо за всю поддержку дружественного российского правительства, которое реализовало несколько проектов. Такие, как центр ядерных исследований и технологий, который вы упомянули", - сказал Арсе.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/putin-1951009070.html

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Варвара Скокшина

боливия, россия, владимир путин, луис арсе, в мире