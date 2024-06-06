https://ria.ru/20240606/boliviya-1951009418.html
Президент Боливии поблагодарил Путина за поддержку
Президент Боливии поблагодарил Путина за поддержку - РИА Новости, 06.06.2024
Президент Боливии поблагодарил Путина за поддержку
Президент Боливии Луис Арсе, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме, на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:33
2024-06-06T14:33
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме, на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил благодарность за поддержку и реализацию совместных российско-боливийских проектов."Спасибо за всю поддержку дружественного российского правительства, которое реализовало несколько проектов. Такие, как центр ядерных исследований и технологий, который вы упомянули", - сказал Арсе.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/putin-1951009070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боливия, россия, владимир путин, луис арсе, в мире
ПМЭФ-2024, Боливия, Россия, Владимир Путин, Луис Арсе, В мире
Президент Боливии поблагодарил Путина за поддержку
Президент Боливии во время встречи на ПМЭФ поблагодарил Путина за поддержку