Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ и китайский "Элус" будут сотрудничать в области бизнес-образования - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
18:14 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/biznes-obrazovanie-1951117194.html
РЭЦ и китайский "Элус" будут сотрудничать в области бизнес-образования
РЭЦ и китайский "Элус" будут сотрудничать в области бизнес-образования - РИА Новости, 06.06.2024
РЭЦ и китайский "Элус" будут сотрудничать в области бизнес-образования
Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Союз китайских предпринимателей в России "Элус" заключили соглашение о сотрудничестве в области развития... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:14
2024-06-06T18:14
пмэф-2024
экономика
китай
технологии
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951098913_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_6271ed05fc7ea3e2768b2981adc24d49.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Союз китайских предпринимателей в России "Элус" заключили соглашение о сотрудничестве в области развития профессионального бизнес-образования для укрепления торгово-экономического сотрудничества России и Китая, сообщает центр.Подписи на документе 6 июня на полях ПМЭФ-2024 поставили генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и председатель Союза китайских предпринимателей в России "Элус" Чжоу Лицюнь.Так, Школа экспорта РЭЦ и Союз китайских предпринимателей в России будут сотрудничать по трем направлениям: экспертная поддержка в разработке и реализации образовательных программ, привлечение внимания китайского предпринимательского сообщества к участию в образовательных программах Школы экспорта РЭЦ, а также организация прямых контактов предпринимателей России и Китая в рамках образовательных программ."Понимание страны, особенностей рынка, местных потребителей — залог успешной экспортной деятельности. Мы стремимся помочь построить этот фундамент и российским, и китайским бизнесменам, объединяя усилия и компетенции ведущих организаций обеих стран. Наше сотрудничество с Союзом китайских предпринимателей в России позволит значительно повысить актуальность и эффективность новых образовательных программ для предпринимателей, стремящихся сделать тот самый первый шаг на пути в тысячу ли", — подчеркнула Никитина."Китай и Россия с каждым годом становятся все ближе, и интерес к сотрудничеству растет в обеих странах. Союз китайских предпринимателей, реализуя цели в содействии развитию торгово-экономических связей между нашими странами, активно работает над созданием и укреплением обменов и взаимодействия российских и китайских предприятий, а также способствует обмену опытом и знаниями между деловыми кругами России и Китая. Уверен, что сегодняшнее соглашение можно считать еще одним шагом к углублению нашего сотрудничества и доверия, к поиску новых точек роста развития взаимодействия на всех уровнях", — отметил Лицюнь.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951102170.html
https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951112985.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951098913_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_94c760cce551e5323190554352e3c097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, технологии, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
ПМЭФ-2024, Экономика, Китай, Технологии, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ и китайский "Элус" будут сотрудничать в области бизнес-образования

© РИА Новости / Кирилл ЗыковШкола экспорта РЭЦ и Союз китайских предпринимателей в России "Элус" заключили соглашение о сотрудничестве
Школа экспорта РЭЦ и Союз китайских предпринимателей в России Элус заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Союз китайских предпринимателей в России "Элус" заключили соглашение о сотрудничестве в области развития профессионального бизнес-образования для укрепления торгово-экономического сотрудничества России и Китая, сообщает центр.
Подписи на документе 6 июня на полях ПМЭФ-2024 поставили генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и председатель Союза китайских предпринимателей в России "Элус" Чжоу Лицюнь.
Директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин во время подписания соглашения в сфере информационного взаимодействия - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Соглашение РЭЦ и Саратовской области откроет допвозможности экспортерам
Вчера, 17:48
Так, Школа экспорта РЭЦ и Союз китайских предпринимателей в России будут сотрудничать по трем направлениям: экспертная поддержка в разработке и реализации образовательных программ, привлечение внимания китайского предпринимательского сообщества к участию в образовательных программах Школы экспорта РЭЦ, а также организация прямых контактов предпринимателей России и Китая в рамках образовательных программ.
"Понимание страны, особенностей рынка, местных потребителей — залог успешной экспортной деятельности. Мы стремимся помочь построить этот фундамент и российским, и китайским бизнесменам, объединяя усилия и компетенции ведущих организаций обеих стран. Наше сотрудничество с Союзом китайских предпринимателей в России позволит значительно повысить актуальность и эффективность новых образовательных программ для предпринимателей, стремящихся сделать тот самый первый шаг на пути в тысячу ли", — подчеркнула Никитина.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время подписания соглашения о сотрудничестве в области информационного обмена - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Соглашение РЭЦ и Вологодской области поможет экспортерам региона
Вчера, 18:06
"Китай и Россия с каждым годом становятся все ближе, и интерес к сотрудничеству растет в обеих странах. Союз китайских предпринимателей, реализуя цели в содействии развитию торгово-экономических связей между нашими странами, активно работает над созданием и укреплением обменов и взаимодействия российских и китайских предприятий, а также способствует обмену опытом и знаниями между деловыми кругами России и Китая. Уверен, что сегодняшнее соглашение можно считать еще одним шагом к углублению нашего сотрудничества и доверия, к поиску новых точек роста развития взаимодействия на всех уровнях", — отметил Лицюнь.
РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаКитайТехнологииРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала