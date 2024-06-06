https://ria.ru/20240606/biznes-obrazovanie-1951117194.html

РЭЦ и китайский "Элус" будут сотрудничать в области бизнес-образования

РЭЦ и китайский "Элус" будут сотрудничать в области бизнес-образования - РИА Новости, 06.06.2024

РЭЦ и китайский "Элус" будут сотрудничать в области бизнес-образования

Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Союз китайских предпринимателей в России "Элус" заключили соглашение о сотрудничестве в области развития... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:14

2024-06-06T18:14

2024-06-06T18:14

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экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Союз китайских предпринимателей в России "Элус" заключили соглашение о сотрудничестве в области развития профессионального бизнес-образования для укрепления торгово-экономического сотрудничества России и Китая, сообщает центр.Подписи на документе 6 июня на полях ПМЭФ-2024 поставили генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и председатель Союза китайских предпринимателей в России "Элус" Чжоу Лицюнь.Так, Школа экспорта РЭЦ и Союз китайских предпринимателей в России будут сотрудничать по трем направлениям: экспертная поддержка в разработке и реализации образовательных программ, привлечение внимания китайского предпринимательского сообщества к участию в образовательных программах Школы экспорта РЭЦ, а также организация прямых контактов предпринимателей России и Китая в рамках образовательных программ."Понимание страны, особенностей рынка, местных потребителей — залог успешной экспортной деятельности. Мы стремимся помочь построить этот фундамент и российским, и китайским бизнесменам, объединяя усилия и компетенции ведущих организаций обеих стран. Наше сотрудничество с Союзом китайских предпринимателей в России позволит значительно повысить актуальность и эффективность новых образовательных программ для предпринимателей, стремящихся сделать тот самый первый шаг на пути в тысячу ли", — подчеркнула Никитина."Китай и Россия с каждым годом становятся все ближе, и интерес к сотрудничеству растет в обеих странах. Союз китайских предпринимателей, реализуя цели в содействии развитию торгово-экономических связей между нашими странами, активно работает над созданием и укреплением обменов и взаимодействия российских и китайских предприятий, а также способствует обмену опытом и знаниями между деловыми кругами России и Китая. Уверен, что сегодняшнее соглашение можно считать еще одним шагом к углублению нашего сотрудничества и доверия, к поиску новых точек роста развития взаимодействия на всех уровнях", — отметил Лицюнь.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.

https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951102170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, китай, технологии, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)