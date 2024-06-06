https://ria.ru/20240606/biznes-1950845626.html

Зарубежный бизнес теперь может найти на онлайн-площадке МСП-партнеров в РФ

Зарубежный бизнес теперь может найти на онлайн-площадке МСП-партнеров в РФ - РИА Новости, 06.06.2024

Зарубежный бизнес теперь может найти на онлайн-площадке МСП-партнеров в РФ

Корпорация МСП совместно с фондом "Росконгресс" запустила в полноценную эксплуатацию "Площадку бизнес-партнерств" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:00

2024-06-06T10:00

2024-06-06T10:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

корпорация мсп

александр исаевич

фонд "росконгресс"

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928975530_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_0ce1509318b8c6a13ba9a8581472f0b3.jpg

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Корпорация МСП совместно с фондом "Росконгресс" запустила в полноценную эксплуатацию "Площадку бизнес-партнерств" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба КМСП.Данная платформа создана для того, чтобы иностранные компании из любой точки мира могли найти МСП-партнеров в России.Новая онлайн-площадка позволяет иностранным компаниям размещать свои потребности в различных товарах, вести поиск клиентов среди зарегистрированных на ней предпринимателей, организовывать презентации проектов потенциальным инвесторам. Здесь же бизнес получает доступ к обновляемой информации о перспективных инвестпроектах в разных странах и отраслях."Видя большой спрос зарубежных партнеров на разработки высокотехнологичных и инновационных российских компаний, создание совместных инвестиционных проектов, мы вместе с фондом "Росконгресс" запустили сначала в тестовом режиме, а сейчас уже в полномасштабную эксплуатацию "Площадку бизнес-партнерств". На ней иностранные компании смогут взаимодействовать с отечественным малым и средним бизнесом, а также использовать инструменты Цифровой платформы МСП.РФ, которые ранее были доступны только российским предпринимателям", — цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.В пресс-службе отметили, что для использования функционала "Площадки бизнес-партнерств" необходимо пройти верификацию. Это делается в личном кабинете фонда "Росконгресс". После завершения этой процедуры зарубежные компании смогут решать сразу несколько задач, в том числе через доступ к информации о более 5,5 тысячи проверенных производственных предприятиях и их продукции, а также возможности размещать информацию о себе.В КМСП напомнили, что данный сервис в тестовом режиме запустили в рамках российско-китайского "Экспо" в Харбине 17-21 мая. Онлайн-сервис размещен на Цифровой платформе МСП.РФ. Она была разработана и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20240605/model-1950787683.html

https://ria.ru/20240605/dogovor-1950459103.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, корпорация мсп, александр исаевич, фонд "росконгресс", россия