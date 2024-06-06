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Зарубежный бизнес теперь может найти на онлайн-площадке МСП-партнеров в РФ - РИА Новости, 06.06.2024
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10:00 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/biznes-1950845626.html
Зарубежный бизнес теперь может найти на онлайн-площадке МСП-партнеров в РФ
Зарубежный бизнес теперь может найти на онлайн-площадке МСП-партнеров в РФ - РИА Новости, 06.06.2024
Зарубежный бизнес теперь может найти на онлайн-площадке МСП-партнеров в РФ
Корпорация МСП совместно с фондом "Росконгресс" запустила в полноценную эксплуатацию "Площадку бизнес-партнерств" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:00
2024-06-06T10:00
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корпорация мсп
александр исаевич
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Корпорация МСП совместно с фондом "Росконгресс" запустила в полноценную эксплуатацию "Площадку бизнес-партнерств" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба КМСП.Данная платформа создана для того, чтобы иностранные компании из любой точки мира могли найти МСП-партнеров в России.Новая онлайн-площадка позволяет иностранным компаниям размещать свои потребности в различных товарах, вести поиск клиентов среди зарегистрированных на ней предпринимателей, организовывать презентации проектов потенциальным инвесторам. Здесь же бизнес получает доступ к обновляемой информации о перспективных инвестпроектах в разных странах и отраслях."Видя большой спрос зарубежных партнеров на разработки высокотехнологичных и инновационных российских компаний, создание совместных инвестиционных проектов, мы вместе с фондом "Росконгресс" запустили сначала в тестовом режиме, а сейчас уже в полномасштабную эксплуатацию "Площадку бизнес-партнерств". На ней иностранные компании смогут взаимодействовать с отечественным малым и средним бизнесом, а также использовать инструменты Цифровой платформы МСП.РФ, которые ранее были доступны только российским предпринимателям", — цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.В пресс-службе отметили, что для использования функционала "Площадки бизнес-партнерств" необходимо пройти верификацию. Это делается в личном кабинете фонда "Росконгресс". После завершения этой процедуры зарубежные компании смогут решать сразу несколько задач, в том числе через доступ к информации о более 5,5 тысячи проверенных производственных предприятиях и их продукции, а также возможности размещать информацию о себе.В КМСП напомнили, что данный сервис в тестовом режиме запустили в рамках российско-китайского "Экспо" в Харбине 17-21 мая. Онлайн-сервис размещен на Цифровой платформе МСП.РФ. Она была разработана и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.
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твой бизнес – новости, корпорация мсп, александр исаевич, фонд "росконгресс", россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Фонд "Росконгресс", Россия

Зарубежный бизнес теперь может найти на онлайн-площадке МСП-партнеров в РФ

© iStock.com / HispanolisticЛюди во время деловой встречи
Люди во время деловой встречи - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© iStock.com / Hispanolistic
Люди во время деловой встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Корпорация МСП совместно с фондом "Росконгресс" запустила в полноценную эксплуатацию "Площадку бизнес-партнерств" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба КМСП.
Данная платформа создана для того, чтобы иностранные компании из любой точки мира могли найти МСП-партнеров в России.
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Новая онлайн-площадка позволяет иностранным компаниям размещать свои потребности в различных товарах, вести поиск клиентов среди зарегистрированных на ней предпринимателей, организовывать презентации проектов потенциальным инвесторам. Здесь же бизнес получает доступ к обновляемой информации о перспективных инвестпроектах в разных странах и отраслях.
«
"Видя большой спрос зарубежных партнеров на разработки высокотехнологичных и инновационных российских компаний, создание совместных инвестиционных проектов, мы вместе с фондом "Росконгресс" запустили сначала в тестовом режиме, а сейчас уже в полномасштабную эксплуатацию "Площадку бизнес-партнерств". На ней иностранные компании смогут взаимодействовать с отечественным малым и средним бизнесом, а также использовать инструменты Цифровой платформы МСП.РФ, которые ранее были доступны только российским предпринимателям", — цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
В пресс-службе отметили, что для использования функционала "Площадки бизнес-партнерств" необходимо пройти верификацию. Это делается в личном кабинете фонда "Росконгресс". После завершения этой процедуры зарубежные компании смогут решать сразу несколько задач, в том числе через доступ к информации о более 5,5 тысячи проверенных производственных предприятиях и их продукции, а также возможности размещать информацию о себе.
В КМСП напомнили, что данный сервис в тестовом режиме запустили в рамках российско-китайского "Экспо" в Харбине 17-21 мая. Онлайн-сервис размещен на Цифровой платформе МСП.РФ. Она была разработана и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.
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