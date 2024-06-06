https://ria.ru/20240606/bespilotnik-1950939270.html
В Белгородской области сбили два беспилотника
В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 06.06.2024
В Белгородской области сбили два беспилотника
Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:49
2024-06-06T11:49
2024-06-06T11:51
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."6 июня около 10.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240606/ataka-1950876591.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области сбили два беспилотника
ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской области