https://ria.ru/20240606/bayden-1951029811.html
Байден вновь нахамил Путину и заявил, что знает его 40 лет
Байден вновь нахамил Путину и заявил, что знает его 40 лет - РИА Новости, 06.06.2024
Байден вновь нахамил Путину и заявил, что знает его 40 лет
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News в очередной раз оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина, назвав его "диктатором", с которым он РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:15
2024-06-06T15:15
2024-06-06T15:29
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News в очередной раз оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина, назвав его "диктатором", с которым он знаком 40 лет."Я знаю его (Путина. — Прим. ред.) более сорока лет. Он беспокоит меня 40 лет. Он не является порядочным человеком. <...> Он является диктатором", — сказал он.При этом Байден не уточнил, откуда он знает Путина на протяжении стольких лет.Президент США регулярно допускает оскорбления в адрес других мировых лидеров и журналистов. Ранее американские СМИ писали о жалобах сотрудников Белого дома на грубости со стороны Байдена, а в мае, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк, он вновь позволил себе недипломатично высказаться о российском лидере, назвав того "жестоким тираном". Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, в свою очередь, назвал недопустимым очередное оскорбление Байдена в адрес Путина. Он добавил, что это высказывание направлено против всего сплоченного народа России.
https://ria.ru/20240606/smi-1950860280.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), сша, джо байден, владимир путин, анатолий антонов
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), США, Джо Байден, Владимир Путин, Анатолий Антонов
Байден вновь нахамил Путину и заявил, что знает его 40 лет
Байден назвал Путина "диктатором" и заявил, что знаком с ним более 40 лет