Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал способствовать улучшению ситуации на Балканах - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 06.06.2024 (обновлено: 21:50 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/balkany-1951162966.html
Путин пообещал способствовать улучшению ситуации на Балканах
Путин пообещал способствовать улучшению ситуации на Балканах - РИА Новости, 06.06.2024
Путин пообещал способствовать улучшению ситуации на Балканах
Россия будет помогать улучшению обстановки на Балканском полуострове в соответствии с Дейтонскими соглашениями, заявил Владимир Путин на переговорах с... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:03
2024-06-06T21:50
в мире
россия
республика сербская
балканы
владимир путин
милорад додик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950892401_155:0:2764:1468_1920x0_80_0_0_77fabbb8c2d048a8617466823aab5a06.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Россия будет помогать улучшению обстановки на Балканском полуострове в соответствии с Дейтонскими соглашениями, заявил Владимир Путин на переговорах с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.&quot;Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям — она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международно-правовых документах, являются основанием не просто для сохранения ситуации, а для ее развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать&quot;, — подчеркнул глава государства.Он также поблагодарил Додика за сотрудничество в духовной сфере и по линии министерств иностранных дел. В свою очередь, президент Республики Сербской выразил признательность Путину за позицию России по соблюдению Дейтонского соглашения и при голосовании на Генассамблее ООН по Сребренице.&quot;Спасибо вам за принципиальную позицию и понимание в контексте недавнего заседания Генассамблеи ООН, где были выдвинуты инициативы в контексте Сребреницы. Запад использовал эту возможность, чтобы продемонстрировать, что он некомпетентен (в этом вопросе. — Прим. ред.): 84 страны за. А 109 стран, в сущности, не были за эту резолюцию&quot;, — добавил Додик.Он также поддержал мнение Москвы о том, что подобные инициативы не вносят вклад во взаимопонимание, а лишь приводят к дополнительным проблемам в Боснии и Герцеговине.Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году. После этого в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995-го. Точное число жертв официально не установлено: различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение и сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).Скандальная резолюцияВ конце мая Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице", предложенную Германией и Руандой. За документ проголосовали 84 страны, в том числе США, Великобритания, Украина, Франция, Германия, Канада и Швейцария. Против выступили 19 государств, включая Россию, Китай, Сербию, Сирию и Кубу.Как указывал глава МИД Сергей Лавров, резолюция нацелена на то, чтобы "сломать сербов", которые не хотят присоединяться к санкциям против Москвы, признавать независимость самопровозглашенного Косово, а также не желают, чтобы регион стал членом международных организаций. Предложенный документ он назвал фактически ультиматумом Белграду.Министр напомнил, что десять лет назад в Совете Безопасности ООН пытались провести такую резолюцию, но Москва использовала право вето. По словам дипломата, "невозможно объяснить, чем руководствуются европейцы в практическом плане, продвигая эту идею, кроме одной причины: сербы слишком своенравны, слишком самостоятельны в своих действиях".
https://ria.ru/20231129/nato-1912576669.html
https://ria.ru/20240603/dodik-1950107176.html
https://ria.ru/20240524/oon-1948090617.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915819281.html
россия
республика сербская
балканы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950892401_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_050e7cb99c86a55fee2ea5efad8051fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, республика сербская, балканы, владимир путин, милорад додик
В мире, Россия, Республика Сербская, Балканы, Владимир Путин, Милорад Додик
Путин пообещал способствовать улучшению ситуации на Балканах

Путин пообещал, что Россия будет способствовать улучшению ситуации на Балканах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Россия будет помогать улучшению обстановки на Балканском полуострове в соответствии с Дейтонскими соглашениями, заявил Владимир Путин на переговорах с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
«

"Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям — она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международно-правовых документах, являются основанием не просто для сохранения ситуации, а для ее развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать", — подчеркнул глава государства.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
МИД России призвал НАТО прекратить политику по дестабилизации Балкан
29 ноября 2023, 11:14
Он также поблагодарил Додика за сотрудничество в духовной сфере и по линии министерств иностранных дел.
В свою очередь, президент Республики Сербской выразил признательность Путину за позицию России по соблюдению Дейтонского соглашения и при голосовании на Генассамблее ООН по Сребренице.
«

"Спасибо вам за принципиальную позицию и понимание в контексте недавнего заседания Генассамблеи ООН, где были выдвинуты инициативы в контексте Сребреницы. Запад использовал эту возможность, чтобы продемонстрировать, что он некомпетентен (в этом вопросе. — Прим. ред.): 84 страны за. А 109 стран, в сущности, не были за эту резолюцию", — добавил Додик.

Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Милорад Додик: Республика Сербская не даст БиГ ввести санкции против России
3 июня, 12:00
Он также поддержал мнение Москвы о том, что подобные инициативы не вносят вклад во взаимопонимание, а лишь приводят к дополнительным проблемам в Боснии и Герцеговине.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году. После этого в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995-го. Точное число жертв официально не установлено: различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек.
При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение и сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Сын генерала Младича прокомментировал резолюцию о геноциде в Сребренице
24 мая, 12:26

Скандальная резолюция

В конце мая Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице", предложенную Германией и Руандой. За документ проголосовали 84 страны, в том числе США, Великобритания, Украина, Франция, Германия, Канада и Швейцария. Против выступили 19 государств, включая Россию, Китай, Сербию, Сирию и Кубу.
Как указывал глава МИД Сергей Лавров, резолюция нацелена на то, чтобы "сломать сербов", которые не хотят присоединяться к санкциям против Москвы, признавать независимость самопровозглашенного Косово, а также не желают, чтобы регион стал членом международных организаций. Предложенный документ он назвал фактически ультиматумом Белграду.
Министр напомнил, что десять лет назад в Совете Безопасности ООН пытались провести такую резолюцию, но Москва использовала право вето. По словам дипломата, "невозможно объяснить, чем руководствуются европейцы в практическом плане, продвигая эту идею, кроме одной причины: сербы слишком своенравны, слишком самостоятельны в своих действиях".
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин ответил на вопрос о будущем Республики Сербской
14 декабря 2023, 15:37
 
В миреРоссияРеспублика СербскаяБалканыВладимир ПутинМилорад Додик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала