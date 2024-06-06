Путин пообещал способствовать улучшению ситуации на Балканах
Путин пообещал, что Россия будет способствовать улучшению ситуации на Балканах
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Россия будет помогать улучшению обстановки на Балканском полуострове в соответствии с Дейтонскими соглашениями, заявил Владимир Путин на переговорах с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
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"Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям — она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международно-правовых документах, являются основанием не просто для сохранения ситуации, а для ее развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать", — подчеркнул глава государства.
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Он также поблагодарил Додика за сотрудничество в духовной сфере и по линии министерств иностранных дел.
В свою очередь, президент Республики Сербской выразил признательность Путину за позицию России по соблюдению Дейтонского соглашения и при голосовании на Генассамблее ООН по Сребренице.
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"Спасибо вам за принципиальную позицию и понимание в контексте недавнего заседания Генассамблеи ООН, где были выдвинуты инициативы в контексте Сребреницы. Запад использовал эту возможность, чтобы продемонстрировать, что он некомпетентен (в этом вопросе. — Прим. ред.): 84 страны за. А 109 стран, в сущности, не были за эту резолюцию", — добавил Додик.
Он также поддержал мнение Москвы о том, что подобные инициативы не вносят вклад во взаимопонимание, а лишь приводят к дополнительным проблемам в Боснии и Герцеговине.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году. После этого в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995-го. Точное число жертв официально не установлено: различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек.
При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение и сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
Скандальная резолюция
В конце мая Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице", предложенную Германией и Руандой. За документ проголосовали 84 страны, в том числе США, Великобритания, Украина, Франция, Германия, Канада и Швейцария. Против выступили 19 государств, включая Россию, Китай, Сербию, Сирию и Кубу.
Как указывал глава МИД Сергей Лавров, резолюция нацелена на то, чтобы "сломать сербов", которые не хотят присоединяться к санкциям против Москвы, признавать независимость самопровозглашенного Косово, а также не желают, чтобы регион стал членом международных организаций. Предложенный документ он назвал фактически ультиматумом Белграду.
Министр напомнил, что десять лет назад в Совете Безопасности ООН пытались провести такую резолюцию, но Москва использовала право вето. По словам дипломата, "невозможно объяснить, чем руководствуются европейцы в практическом плане, продвигая эту идею, кроме одной причины: сербы слишком своенравны, слишком самостоятельны в своих действиях".
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