https://ria.ru/20240606/balishanskiy-1951082511.html

Друг убитого на западе Москвы мужчины указал на основную версию СК

Друг убитого на западе Москвы мужчины указал на основную версию СК - РИА Новости, 06.06.2024

Друг убитого на западе Москвы мужчины указал на основную версию СК

Убитый на западе Москвы Константин Балишанский отличался неспокойным характером, рассказал РИА Новости его друг Дмитрий, комментируя версию СК о мотивах... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:54

2024-06-06T16:54

2024-06-06T16:54

убийство мужчины на юго-востоке москвы

москва

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Убитый на западе Москвы Константин Балишанский отличался неспокойным характером, рассказал РИА Новости его друг Дмитрий, комментируя версию СК о мотивах убийства мужчины.В четверг 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Предполагаемого киллера через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Основная версия следователей - убийство на почве ревности."Он был довольно резким и вспыльчивым человеком", - рассказал Дмитрий.При этом гибель Балишанского он назвал большой утратой для всего сообщества скейтбордистов как в России, так и за рубежом. Погибший был довольно известным скейтбордистом. Еще в 2006-м он стал первым россиянином, попавшим в международную команду Nike SB, спонсируемую известным спортивным брендом.Во время одного из выступлений он, пытаясь выполнить опасный трюк, получил травму. После этого ему пришлось завершить карьеру. Он устроился на работу в фирму отца Mediasystem Group, которая занимается поставками профессионального мультимедийного оборудования.

https://ria.ru/20240606/moskva-1951051123.html

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убийство мужчины на юго-востоке москвы, москва, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)