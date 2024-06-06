https://ria.ru/20240606/avtoplatforma-1950870169.html
Сенатор предложил создать автоплатформу для выпуска седанов и внедорожников
Сенатор предложил создать автоплатформу для выпуска седанов и внедорожников - РИА Новости, 06.06.2024
Сенатор предложил создать автоплатформу для выпуска седанов и внедорожников
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил создать российскую массовую автомобильную платформу для выпуска седанов и внедорожников, целевая... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T07:22
2024-06-06T07:22
2024-06-06T07:22
экономика
авто
андрей кутепов
денис мантуров
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил создать российскую массовую автомобильную платформу для выпуска седанов и внедорожников, целевая поддержка по ее созданию может быть выделена из средств утилизационного сбора, возможно также софинансирование инвестиций и налоговые льготы. Автомобильной платформой называют общий набор решений — конструктивных, дизайнерских и производственных, которые рассчитаны на создание нескольких моделей автомобилей. "В целях развития российского автопрома необходима проработка возможности целевой поддержки создания российской массовой автомобильной платформы для выпуска седанов и SUV классов C, D и E, что требует колоссальных инвестиций", - говорится в письме сенатора на имя первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Документ есть в распоряжении РИА Новости. По словам Кутепова, стоимость одной платформы "от 90 до 180 миллиардов рублей". Наиболее востребованные классы – В и С, а также модульные межклассовые платформы, так как они позволяют оперативно реагировать на потребительскую ситуацию. Окупаемость платформы зависит от объема производства. Оптимальный объем не менее 100 тысяч автомобилей в год, отметил политик. По его мнению, "целевая поддержка может быть выделена из средств утилизационного сбора, индексация которого обеспечит достаточное финансирование". "Мерами поддержки могут также стать софинансирование инвестиций и налоговые льготы", - написал Кутепов. Парламентарий подчеркнул, что автомобильная отрасль - ключевой сектор экономики и фундамент создания отечественной независимой санкционно-устойчивой промышленности. При этом ранее в рамках парламентских слушаний "О мерах по созданию производства высоколокализованной конкурентоспособной продукции автомобильной отрасли" участники отметили экспансию иностранных производителей автомобилей на российский рынок. "Доля новых китайских автомобилей на начало 2024 года в Российской Федерации превысила 63%, что с их практически нулевой локализацией ставит под угрозу технологический суверенитет, развитие автопрома и отрасли компонентов. В такой ситуации необходимо создать конкурентные условия для отечественной автомобильной отрасли, включая расширение модельного ряда", - уверен Кутепов. Он пояснил, что легковой транспорт формирует 93% объема рынка транспортных средств. Одновременно с этим легковые автомобили способны сформировать достаточный для самоокупаемости рынок автомобильных компонентов. "При этом в Российской Федерации на сегодняшний день отсутствуют собственные легковые автомобили в наиболее популярных у населения категориях седанов и джипов (SUV) классов C, D и E. В 2023 году, на данные классы пришлось около 37% российского рынка новых легковых автомобилей или около 400 000 единиц транспортных средств, и доля этого сегмента продолжает расти. Это критически важный объем рынка, за который необходимо бороться", - полагает глава комитета СФ.
https://ria.ru/20230918/avtomobili-1897082833.html
https://ria.ru/20231013/pribory-1902415155.html
https://ria.ru/20240126/subsidiya-1923610544.html
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экономика, авто, андрей кутепов, денис мантуров
Экономика, Авто, Андрей Кутепов, Денис Мантуров
Сенатор предложил создать автоплатформу для выпуска седанов и внедорожников
Сенатор Кутепов предложил создать российскую массовую автомобильную платформу
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил создать российскую массовую автомобильную платформу для выпуска седанов и внедорожников, целевая поддержка по ее созданию может быть выделена из средств утилизационного сбора, возможно также софинансирование инвестиций и налоговые льготы.
Автомобильной платформой называют общий набор решений — конструктивных, дизайнерских и производственных, которые рассчитаны на создание нескольких моделей автомобилей.
"В целях развития российского автопрома необходима проработка возможности целевой поддержки создания российской массовой автомобильной платформы для выпуска седанов и SUV классов C, D и E, что требует колоссальных инвестиций", - говорится в письме сенатора на имя первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова
. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
По словам Кутепова, стоимость одной платформы "от 90 до 180 миллиардов рублей". Наиболее востребованные классы – В и С, а также модульные межклассовые платформы, так как они позволяют оперативно реагировать на потребительскую ситуацию. Окупаемость платформы зависит от объема производства. Оптимальный объем не менее 100 тысяч автомобилей в год, отметил политик.
По его мнению, "целевая поддержка может быть выделена из средств утилизационного сбора, индексация которого обеспечит достаточное финансирование". "Мерами поддержки могут также стать софинансирование инвестиций и налоговые льготы", - написал Кутепов.
Парламентарий подчеркнул, что автомобильная отрасль - ключевой сектор экономики и фундамент создания отечественной независимой санкционно-устойчивой промышленности. При этом ранее в рамках парламентских слушаний "О мерах по созданию производства высоколокализованной конкурентоспособной продукции автомобильной отрасли" участники отметили экспансию иностранных производителей автомобилей на российский рынок.
"Доля новых китайских автомобилей на начало 2024 года в Российской Федерации превысила 63%, что с их практически нулевой локализацией ставит под угрозу технологический суверенитет, развитие автопрома и отрасли компонентов. В такой ситуации необходимо создать конкурентные условия для отечественной автомобильной отрасли, включая расширение модельного ряда", - уверен Кутепов.
Он пояснил, что легковой транспорт формирует 93% объема рынка транспортных средств. Одновременно с этим легковые автомобили способны сформировать достаточный для самоокупаемости рынок автомобильных компонентов.
"При этом в Российской Федерации на сегодняшний день отсутствуют собственные легковые автомобили в наиболее популярных у населения категориях седанов и джипов (SUV) классов C, D и E. В 2023 году, на данные классы пришлось около 37% российского рынка новых легковых автомобилей или около 400 000 единиц транспортных средств, и доля этого сегмента продолжает расти. Это критически важный объем рынка, за который необходимо бороться", - полагает глава комитета СФ.