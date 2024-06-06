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Россия заинтересована в расширении авиасообщения с странами БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:47 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/aviasoobschenie-1951014793.html
Россия заинтересована в расширении авиасообщения с странами БРИКС
Россия заинтересована в расширении авиасообщения с странами БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
Россия заинтересована в расширении авиасообщения с странами БРИКС
Россия заинтересована в дальнейшем расширении авиасообщения со странами-участницами БРИКС, сказал глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках встречи министров... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:47
2024-06-06T14:47
пмэф-2024
экономика
россия
египет
индия
роман старовойт
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в дальнейшем расширении авиасообщения со странами-участницами БРИКС, сказал глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках встречи министров транспорта стран БРИКС на ПМЭФ. "Российская сторона заинтересована в дальнейшем расширении географии полетов в рамках БРИКС и налаживанию сотрудничества в области воздушного транспорта", - сказал он. Старовойт отметил, что наблюдается рост количества перевезенных пассажиров российскими авиакомпаниями в Египет, Индию, Иран и ОАЭ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, египет, индия, роман старовойт, брикс
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Египет, Индия, Роман Старовойт, БРИКС
Россия заинтересована в расширении авиасообщения с странами БРИКС

Старовойт: Россия заинтересована в расширении авиасообщения со странами БРИКС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в небе на фоне луны
Самолет в небе на фоне луны - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в дальнейшем расширении авиасообщения со странами-участницами БРИКС, сказал глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках встречи министров транспорта стран БРИКС на ПМЭФ.
«
"Российская сторона заинтересована в дальнейшем расширении географии полетов в рамках БРИКС и налаживанию сотрудничества в области воздушного транспорта", - сказал он.
Старовойт отметил, что наблюдается рост количества перевезенных пассажиров российскими авиакомпаниями в Египет, Индию, Иран и ОАЭ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияЕгипетИндияРоман СтаровойтБРИКС
 
 
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