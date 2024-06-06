Рейтинг@Mail.ru
Рейсов между Китаем и Россией может стать больше, заявили в Минтрансе - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
12:43 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/aviareysy-1950962539.html
Рейсов между Китаем и Россией может стать больше, заявили в Минтрансе
Рейсов между Китаем и Россией может стать больше, заявили в Минтрансе - РИА Новости, 06.06.2024
Рейсов между Китаем и Россией может стать больше, заявили в Минтрансе
Рейсов между Китаем и Россией может стать больше после переговоров между властями двух стран, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на полях... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:43
2024-06-06T12:43
пмэф-2024
экономика
китай
россия
роман старовойт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942111027_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_f8f3a1a07c08b70d701fa969597c59f5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Рейсов между Китаем и Россией может стать больше после переговоров между властями двух стран, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на полях ПМЭФ-2024. "С заместителем министра транспорта Китайской народной республики сегодня уже провели переговоры о возможности открытия дополнительных временных слотов в аэропортах Китая для того, чтобы увеличить частоту авиарейсов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/khaynan-1950888953.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942111027_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_02cd6bb9a552ac63d670230bc1459a32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, роман старовойт
ПМЭФ-2024, Экономика, Китай, Россия, Роман Старовойт
Рейсов между Китаем и Россией может стать больше, заявили в Минтрансе

Старовойт: рейсов между Китаем и Россией может стать больше после переговоров

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Рейсов между Китаем и Россией может стать больше после переговоров между властями двух стран, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на полях ПМЭФ-2024.
"С заместителем министра транспорта Китайской народной республики сегодня уже провели переговоры о возможности открытия дополнительных временных слотов в аэропортах Китая для того, чтобы увеличить частоту авиарейсов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Чартерных рейсов на Хайнань из России в ближайшее время не будет
09:33
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаКитайРоссияРоман Старовойт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала