https://ria.ru/20240606/aviareysy-1950962539.html
Рейсов между Китаем и Россией может стать больше, заявили в Минтрансе
Рейсов между Китаем и Россией может стать больше, заявили в Минтрансе - РИА Новости, 06.06.2024
Рейсов между Китаем и Россией может стать больше, заявили в Минтрансе
Рейсов между Китаем и Россией может стать больше после переговоров между властями двух стран, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на полях... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:43
2024-06-06T12:43
2024-06-06T12:43
пмэф-2024
экономика
китай
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роман старовойт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Рейсов между Китаем и Россией может стать больше после переговоров между властями двух стран, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на полях ПМЭФ-2024. "С заместителем министра транспорта Китайской народной республики сегодня уже провели переговоры о возможности открытия дополнительных временных слотов в аэропортах Китая для того, чтобы увеличить частоту авиарейсов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, китай, россия, роман старовойт
ПМЭФ-2024, Экономика, Китай, Россия, Роман Старовойт
Рейсов между Китаем и Россией может стать больше, заявили в Минтрансе
Старовойт: рейсов между Китаем и Россией может стать больше после переговоров