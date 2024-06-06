https://ria.ru/20240606/avialesookhrana-1950954708.html

В России за сутки потушили 35 природных пожаров

В России за сутки потушили 35 природных пожаров - РИА Новости, 06.06.2024

В России за сутки потушили 35 природных пожаров

Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 35 природных пожаров на площади 1617 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:26

2024-06-06T12:26

2024-06-06T12:26

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 35 природных пожаров на площади 1617 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 5 июня 2024 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 35 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 1617 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 6 июня на территории РФ было 129 лесных пожаров на площади 188 554 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 55 пожаров на 97 024 гектарах.

https://ria.ru/20240423/pozhary-1941678184.html

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забайкальский край

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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии