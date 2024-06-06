https://ria.ru/20240606/artilleriya-1950862800.html

Артиллерия уничтожила украинский миномет вместе с расчетом

Артиллерия уничтожила украинский миномет вместе с расчетом - РИА Новости, 06.06.2024

Артиллерия уничтожила украинский миномет вместе с расчетом

Артиллеристы мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили миномет ВСУ, который который вел огонь по передовым позициям РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T05:05

2024-06-06T05:05

2024-06-06T06:05

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

мт-12 "рапира"

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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Артиллеристы мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили миномет ВСУ, который который вел огонь по передовым позициям российских подразделений. сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "На одном из стратегически важных направлений в зоне ответственности мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" разведчиками с помощью беспилотного летательного аппарата в лесополосе была обнаружена позиция 120-мм миномета ВСУ, который вел беспокоящий огонь по передовым позициям российских подразделений", - сообщили в оборонном ведомстве. Сообщается, что благодаря работе артиллерийских корректировщиков и расчета орудия МТ-12 "Рапира", огневая позиция ВСУ была успешно уничтожена прямым попаданием, что подтвердили кадры объективного контроля. "При выполнении огневых задач уничтожили миномет ВСУ вместе с расчетом", – сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20240530/avdeevka-1949256338.html

https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920216424.html

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россия, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира"