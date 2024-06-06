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Алиханов заявил о снижении объемов контрафакта на рынке онкопрепаратов - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:58 06.06.2024 (обновлено: 12:33 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/alikhanov-1950942393.html
Алиханов заявил о снижении объемов контрафакта на рынке онкопрепаратов
Алиханов заявил о снижении объемов контрафакта на рынке онкопрепаратов - РИА Новости, 06.06.2024
Алиханов заявил о снижении объемов контрафакта на рынке онкопрепаратов
Объем контрафакта на рынке онкопрепаратов в России за 5 лет снизился в 10 раз, а продажи просроченных лекарств в целом снизились в 3 раза, сообщил в ходе ПМЭФ... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:58
2024-06-06T12:33
пмэф-2024
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Объем контрафакта на рынке онкопрепаратов в России за 5 лет снизился в 10 раз, а продажи просроченных лекарств в целом снизились в 3 раза, сообщил в ходе ПМЭФ глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "На сегодняшний день результаты работы по выстраиванию национальной системы прослеживаемости превосходят первоначальные ожидания. Самый яркий пример - маркировка лекарств, которая вводилась с 2019 года. Благодаря ей продажи просроченных лекарств в целом сократились в 3 раза, а в таком сегменте, как онкопрепараты, контрафакт снизился в 10 раз", - сказал министр в ходе сессии. Глава Минпромторга подчеркнул, что особый вклад система маркировки внесла в период острой фазы пандемии COVID-19. "Во времена ковида губернаторы, и я на своем опыте проходил, могут знать где, в какой аптеке, какие лекарства присутствуют. Это очень важно, это помогает нам в исполнении госконтрактов, ну и, конечно, это дает выгоду нашим производителям - сокращение нелегального оборота, собственно говоря, повышает спрос на продукцию добросовестных производителей", - пояснил он. "Сейчас ЦРПТ (оператор системы маркировки "Честный знак" - ред.) выдает свыше 40 отчетов, позволяющих выявлять нарушения, отслеживать исполнение госконтрактов, оценить риски дефицита и мониторить цены", - добавил Алиханов. По его словам, данные системы используются не только для контрольно-надзорной деятельности, но и для аналитики рынков и корректировки государственных программ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов заявил о снижении объемов контрафакта на рынке онкопрепаратов

Алиханов: объем контрафакта на рынке онкопрепаратов снизился в десять раз

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на ПМЭФ-2024
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Объем контрафакта на рынке онкопрепаратов в России за 5 лет снизился в 10 раз, а продажи просроченных лекарств в целом снизились в 3 раза, сообщил в ходе ПМЭФ глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«
"На сегодняшний день результаты работы по выстраиванию национальной системы прослеживаемости превосходят первоначальные ожидания. Самый яркий пример - маркировка лекарств, которая вводилась с 2019 года. Благодаря ей продажи просроченных лекарств в целом сократились в 3 раза, а в таком сегменте, как онкопрепараты, контрафакт снизился в 10 раз", - сказал министр в ходе сессии.
Глава Минпромторга подчеркнул, что особый вклад система маркировки внесла в период острой фазы пандемии COVID-19. "Во времена ковида губернаторы, и я на своем опыте проходил, могут знать где, в какой аптеке, какие лекарства присутствуют. Это очень важно, это помогает нам в исполнении госконтрактов, ну и, конечно, это дает выгоду нашим производителям - сокращение нелегального оборота, собственно говоря, повышает спрос на продукцию добросовестных производителей", - пояснил он.
"Сейчас ЦРПТ (оператор системы маркировки "Честный знак" - ред.) выдает свыше 40 отчетов, позволяющих выявлять нарушения, отслеживать исполнение госконтрактов, оценить риски дефицита и мониторить цены", - добавил Алиханов. По его словам, данные системы используются не только для контрольно-надзорной деятельности, но и для аналитики рынков и корректировки государственных программ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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