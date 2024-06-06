https://ria.ru/20240606/akuvakurort-1950954844.html

Девелопер "А101" построит крупнейший в России аквакурорт

Девелопер "А101" построит крупнейший в России аквакурорт - РИА Новости, 06.06.2024

Девелопер "А101" построит крупнейший в России аквакурорт

Девелоперская группа "А101" построит при поддержке банка "Дом.РФ" и корпорации "Туризм.РФ" в спортивно-туристическом кластере "Прокшино" в Новой Москве... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:26

2024-06-06T12:26

2024-06-06T12:26

пмэф-2024

россия

новая москва

"дом.рф"

гк "а101"

трасса а130 (калужское шоссе)

строительство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Девелоперская группа "А101" построит при поддержке банка "Дом.РФ" и корпорации "Туризм.РФ" в спортивно-туристическом кластере "Прокшино" в Новой Москве крупнейший в России аквакурорт. В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель правления банка "Дом.РФ" Артем Федорко, гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов и гендиректор "А101" Игнатий Данилиди подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам строительства аквакурорта. "Аквакурорт в Прокшино станет самым большим в России крытым водным объектом развлечений в России. Мы прогнозируем, что его будут посещать не только жители столицы, но и туристы со всей России - всего более миллиона посещений в год. Кроме того, реализация проекта создаст в локации более 2 тысяч новых рабочих мест", - рассказал Данилиди. Как сообщила пресс-служба банка, финансирование проекта предоставлено им в рамках льготной программы кредитования строительства туристической инфраструктуры. Объем инвестиций по проекту составляет не менее 20 миллиардов рублей. Общая площадь аквакурорта составит около 125,5 тысячи квадратных метров, он будет состоять из трех основных зон: аквапарка, дайвинг-центра и серфинг-центра. Одним из развлечений аквапарка станет первая в Московском регионе зона искусственного каньонинга – вида спорта, в котором маршруты вдоль каньонов нужно преодолевать не только с помощью плавания, но и скалолазания, спусков на веревке и прыжков в воду. Кроме того, в аквапарке появятся детские бассейны с горками, водные аттракционы и волновой бассейн для взрослых, а также термальная зона. Профессиональный дайвинг-центр с переменной глубиной бассейна до 25 метров станет самым глубоким в Московском регионе. Дайвинг-центр будет доступен для всех желающих и использоваться для обучения дайвингу, фридайвингу с нуля, регулярных тренировок спортсменов, а также для проведения спортивных мероприятий. Серфинг-центр будет оснащен системой создания искусственных волн высотой до 2,5 метров. Кроме того, на аквакурорте откроется четырехзвездочная гостиница на 254 номера со спа-центром. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://realty.ria.ru/20240417/restoran-1940591175.html

https://realty.ria.ru/20231123/akvakurort-1911375511.html

https://realty.ria.ru/20240122/a101-1922773300.html

россия

новая москва

трасса а130 (калужское шоссе)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

россия, новая москва, "дом.рф", гк "а101", трасса а130 (калужское шоссе), строительство