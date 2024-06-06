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Сийярто не видел обоснования передачи Украине доходов от активов России - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:29 06.06.2024 (обновлено: 11:53 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/aktivy-1950930350.html
Сийярто не видел обоснования передачи Украине доходов от активов России
Сийярто не видел обоснования передачи Украине доходов от активов России - РИА Новости, 06.06.2024
Сийярто не видел обоснования передачи Украине доходов от активов России
Будапешт не видел юридически обоснованного предложения по передаче Киеву доходов от замороженных российских активов, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:29
2024-06-06T11:53
пмэф-2024
экономика
венгрия
петер сийярто
украина
россия
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Будапешт не видел юридически обоснованного предложения по передаче Киеву доходов от замороженных российских активов, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ. "Это сложный правовой вопрос. Не знаю, когда его внесут в повестку дня для решения… Должно быть юридически обоснованное предложение, но пока не видел такого", - сказал Сийярто, отвечая на соответствующий вопрос. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, венгрия, петер сийярто, украина, россия, санкции в отношении россии
ПМЭФ-2024, Экономика, Венгрия, Петер Сийярто, Украина, Россия, Санкции в отношении России
Сийярто не видел обоснования передачи Украине доходов от активов России

Сийярто: передача Украине доходов от активов России должна быть обоснованной

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПетер Сийярто на ПМЭФ-2024
Петер Сийярто на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Петер Сийярто на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Будапешт не видел юридически обоснованного предложения по передаче Киеву доходов от замороженных российских активов, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ.
"Это сложный правовой вопрос. Не знаю, когда его внесут в повестку дня для решения… Должно быть юридически обоснованное предложение, но пока не видел такого", - сказал Сийярто, отвечая на соответствующий вопрос.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаВенгрияПетер СийяртоУкраинаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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