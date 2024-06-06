https://ria.ru/20240606/aktivy-1950930350.html

Сийярто не видел обоснования передачи Украине доходов от активов России

Сийярто не видел обоснования передачи Украине доходов от активов России - РИА Новости, 06.06.2024

Сийярто не видел обоснования передачи Украине доходов от активов России

Будапешт не видел юридически обоснованного предложения по передаче Киеву доходов от замороженных российских активов, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:29

2024-06-06T11:29

2024-06-06T11:53

пмэф-2024

экономика

венгрия

петер сийярто

украина

россия

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950902067_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e522a144ac68d7f5b41c4c3eb4a1f5f0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Будапешт не видел юридически обоснованного предложения по передаче Киеву доходов от замороженных российских активов, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ. "Это сложный правовой вопрос. Не знаю, когда его внесут в повестку дня для решения… Должно быть юридически обоснованное предложение, но пока не видел такого", - сказал Сийярто, отвечая на соответствующий вопрос. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240604/ssha-1950495889.html

венгрия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, венгрия, петер сийярто, украина, россия, санкции в отношении россии