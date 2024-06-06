https://ria.ru/20240606/aeroflot-1951034697.html

"Аэрофлот" станет первой авиакомпанией России с широким спектром IT-решений

"Аэрофлот" станет первой авиакомпанией России с широким спектром IT-решений - РИА Новости, 06.06.2024

"Аэрофлот" станет первой авиакомпанией России с широким спектром IT-решений

"Аэрофлот" в рамках ПМЭФ-2024 заключил соглашение о технологическом партнерстве с IT-компанией "Русбитех-Астра", разработчиком операционной системы Astra Linux, РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:27

2024-06-06T15:27

2024-06-06T15:47

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экономика

технологии

аэрофлот

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" в рамках ПМЭФ-2024 заключил соглашение о технологическом партнерстве с IT-компанией "Русбитех-Астра", разработчиком операционной системы Astra Linux, говорится в сообщении авиакомпании. "Компании будут развивать технологическое партнерство на базе отечественной операционной системы Astra Linux. "Аэрофлот" станет первой компанией в российской гражданской авиации, которая будет использовать широкий спектр IT-продуктов на основе экосистемы Astra Linux", - сообщается в пресс-релизе. Сотрудничество "Аэрофлота" и "Русбитех-Астра" направлено на импортозамещение инфраструктурного программного обеспечения и IT-платформ авиакомпании. Это снизит риски неблагоприятной внешней конъюнктуры и повысит качество и технологичность IT-решений собственной разработки, сказано в пресс-релизе. "Русбитех-Астра" входит в группу компаний "Астра", разрабатывает и сопровождает операционную систему Astra Linux. ОС Astra Linux обеспечивает высокий уровень защиты информации и стабильную работу IT-инфраструктур. Сегодня система применятся в госучреждениях в сферах обороны, здравоохранения, науки и образования, финансов, ЖКХ, промышленности и торговли. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/rzhd-1951026161.html

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экономика, технологии, аэрофлот