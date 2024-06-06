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"Аэрофлот" станет первой авиакомпанией России с широким спектром IT-решений - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:27 06.06.2024 (обновлено: 15:47 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/aeroflot-1951034697.html
"Аэрофлот" станет первой авиакомпанией России с широким спектром IT-решений
"Аэрофлот" станет первой авиакомпанией России с широким спектром IT-решений - РИА Новости, 06.06.2024
"Аэрофлот" станет первой авиакомпанией России с широким спектром IT-решений
"Аэрофлот" в рамках ПМЭФ-2024 заключил соглашение о технологическом партнерстве с IT-компанией "Русбитех-Астра", разработчиком операционной системы Astra Linux, РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:27
2024-06-06T15:47
пмэф-2024
экономика
технологии
аэрофлот
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" в рамках ПМЭФ-2024 заключил соглашение о технологическом партнерстве с IT-компанией "Русбитех-Астра", разработчиком операционной системы Astra Linux, говорится в сообщении авиакомпании. "Компании будут развивать технологическое партнерство на базе отечественной операционной системы Astra Linux. "Аэрофлот" станет первой компанией в российской гражданской авиации, которая будет использовать широкий спектр IT-продуктов на основе экосистемы Astra Linux", - сообщается в пресс-релизе. Сотрудничество "Аэрофлота" и "Русбитех-Астра" направлено на импортозамещение инфраструктурного программного обеспечения и IT-платформ авиакомпании. Это снизит риски неблагоприятной внешней конъюнктуры и повысит качество и технологичность IT-решений собственной разработки, сказано в пресс-релизе. "Русбитех-Астра" входит в группу компаний "Астра", разрабатывает и сопровождает операционную систему Astra Linux. ОС Astra Linux обеспечивает высокий уровень защиты информации и стабильную работу IT-инфраструктур. Сегодня система применятся в госучреждениях в сферах обороны, здравоохранения, науки и образования, финансов, ЖКХ, промышленности и торговли. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, технологии, аэрофлот
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Аэрофлот
"Аэрофлот" станет первой авиакомпанией России с широким спектром IT-решений

"Аэрофлот" заключил соглашение о технологическом партнерстве с "Русбитех-Астрой"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУчастницы форума ПМЭФ-2024
Участницы форума ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Участницы форума ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" в рамках ПМЭФ-2024 заключил соглашение о технологическом партнерстве с IT-компанией "Русбитех-Астра", разработчиком операционной системы Astra Linux, говорится в сообщении авиакомпании.
"Компании будут развивать технологическое партнерство на базе отечественной операционной системы Astra Linux. "Аэрофлот" станет первой компанией в российской гражданской авиации, которая будет использовать широкий спектр IT-продуктов на основе экосистемы Astra Linux", - сообщается в пресс-релизе.
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Сотрудничество "Аэрофлота" и "Русбитех-Астра" направлено на импортозамещение инфраструктурного программного обеспечения и IT-платформ авиакомпании. Это снизит риски неблагоприятной внешней конъюнктуры и повысит качество и технологичность IT-решений собственной разработки, сказано в пресс-релизе.
"Русбитех-Астра" входит в группу компаний "Астра", разрабатывает и сопровождает операционную систему Astra Linux. ОС Astra Linux обеспечивает высокий уровень защиты информации и стабильную работу IT-инфраструктур. Сегодня система применятся в госучреждениях в сферах обороны, здравоохранения, науки и образования, финансов, ЖКХ, промышленности и торговли.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииАэрофлот
 
 
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